Las razones por las que Carlos Villagrán sería dueño del personaje de “Kiko” y no Chespirito

Villagrán y Gómez Bolaños se enemistaron por los derechos del personaje.

Hace unos días, el actor que interpreta a Kiko, Carlos Villagrán, anunció que, tras 50 años de dar vida al personaje, se despediría de él con una gira del adiós. Villagrán fue parte del elenco de El Chavo del 8, uno de los programas más importantes de la televisión mexicana y que marcó la infancia del público en varias partes del mundo, no solo en México.

Desde su juventud se quedó con Kiko, el personaje que interpretó en las primeras temporadas del programa, pero este año está decidido a dejarlo para siempre, por lo que realizó una conferencia de prensa para dar a conocer que a sus 78 años dirá adiós a Kiko desde Estados Unidos.

Carlos comentó al programa Hoy Día que Federico no lo dejará, pues es su niño interior, pero ha decido despedirse de su público por su edad.

Carlos Villagrán dirá adiós al personaje de Kiko. (Foto: Facebook carlosvillagrankikooficial)

“Llegó el momento de decirle adiós a la gente, adiós a todo el mundo (...) Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme”.

El actor compartió a los medios que su gira será con el circo de Los Hermanos Caballero y comenzará en Phoenix, Arizona, para después visitar Los Ángeles y Las Vegas, es decir, se desarrollará en Estados Unidos.

Según explicó Villagrán, tomó la decisión de que Kiko diga adiós a su público porque él quiere retirarse y visitar Europa con su esposa, ya que desea hacerlo sin ningún tipo de asistencia, quiere que su viaje sea lo más pronto posible.

Disputa por el personaje

Kiko es el personaje con el que Villagrán saltó a la fama, que, como ya se mencionó, comenzó saliendo en el programa de El Chavo del 8, de Chespirito. Sin embargo, este mismo personaje fue el que causó que Villagrán saliera del programa que fue un rotundo éxito en su tiempo, esto por temas de derechos de autor, pues aunque quien lo interpretaba era Carlos, Roberto Gómez Bolaños era quien lo había creado, según él mismo, algo que Villagrán no aceptó.

Kiko es un personaje interpretado por Villagrán, que originalmente salió en el programa del Chavo del 8.

En una entrevista que Carlos Villagrán concedió en 1980 a Don Francisco, en el programa Noche de Gigantes, el actor explicó que él consideraba que el personaje de Kiko era suyo. A pregunta expresa del conductor del programa, el histrión dijo que consideraba que el Kiko era suyo, sin embargo, por intereses, Gómez Bolaños quería seguir conservándolo.

“Yo sé por qué lo quiere seguir conservando, 42 productos nuestros en el mercado, digo, nuestros de él: revistas, pantuflas, camisetas, pelotas, llaveros, álbum coleccionable, muñecos de vinil, títeres, loncheras, relojes, jabones, en fin, 42 productos en 17 países, entre paréntesis, la figura que más se vende es la de Kiko, y yo no percibo ni cinco centavos, entonces es lógico que él quiera seguir conservando al Kiko, ¿no?”, explicó.

Tras esto, el conductor del programa dijo que tenía que reconocer que Gómez Bolaños había sido quien le había dado la oportunidad para ser conocido, a lo que el actor respondió que, antes, él era periodista, pues se dedicaba a la fotografía en un periódico, y en ese momento fue cuando tuvo oportunidad de entrar a los canales de televisión, y como todos los actores, pedía trabajo a personas colocadas, o sea, dueños de programas, y le daban pequeños papeles.

Entre ellos, a quien le llegó a pedir trabajo fue a Chespirito, pues tenía un programa de una hora, y en él le daba papeles muy pequeños. “Yo considero que el actor es el que hace a los personajes, a mí me decía: tienes que hacer para la siguiente semana a un gánster, y yo, como actor, lo tendría que saber hacer, si no no sería actor, entonces me ponía la cicatriz, un sombrero, y lo tenía que hacer, la siguiente semana me decían: tienes que hacer un policía, y hacía un policía, la siguiente semana vas a hacer un cura y hacía un cura”.

En una entrevista, Carlos Villagrán contó por qué consideraba que el personaje de Kiko era suyo. Foto: Captura de pantalla

Dice que fue en ese momento fue cuando le pidieron hacer un niño, por lo que se buscó una gorrita, pues como tenía entradas muy pronunciadas en el cabello, para hacer al niño necesitaba una gorra para no verse tan adulto, y buscó el traje de marinerito. “No sabía ni cual traje pero fui a vestuario, le dije a un muchacho que se llama Guillermo, encargado de vestuario: voy a hacer a un niño campeón, ayúdame a buscar vestuario, le dije: este de marinerito, una gorrita, en una caja donde había varias gorras, y ahí encontré la gorra”.

Luego de esto, dice, fue con Chespirito y le mostró cómo podía hablar, a lo que Bolaños le dijo que estaba bien con los cachetes inflados. Esto era para un sketch de 10 minutos, pero gustó tanto, que a la siguiente semana se repitió con otro libreto, y gustó tanto de nuevo, que se tuvo que hacer un programa aparte, de palabras superiores. Fue así que comenzó El Chavo del 8. “El programa comenzó a finales del 72, principios del 73, y él registró los personajes como suyos en el 77, cuando ya estaba internacionalmente aceptado el programa”.

