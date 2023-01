La crítica de Víctor Trujillo por Guardia Nacional en el Metro CDMX: “No malgaste en servicio, invierta en miedo”

Víctor Trujillo contra la Guardia Nacional en el Metro CDMX (Cuartoscuro/Twitter/Claudiashein)

Frente al despliegue de más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, políticos, comunicadores e instituciones de la sociedad civil se expresaron en contra; entre ellos Víctor Trujillo, pues lanzó una ácida crítica.

Quien dio vida al personaje de Brozo expresó de forma irónica que no se gaste en el mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo (STC); mejor que se use a la GN para tener testigos jurados, quienes aseguren que las fallas del servicio son por sabotajes y no por ineptitud.

“No gaste en costosos mantenimientos, peritajes y evaluaciones. Use a la Guardia Nacional y tenga testigos uniformados que juren que los incendios, descarrilamientos y colapsos se deben a sabotajes y no a la ineptitud que le enjaretan. No malgaste en servicio, invierta en miedo”, sentenció el también locutor.

No gaste en costosos mantenimientos, peritajes y evaluaciones. Use a la Guardia Nacional y tenga testigos uniformados que juren que los incendios, descarrilamientos y colapsos se deben a sabotajes y no a la ineptitud que le enjaretan. No malgaste en servicio, invierta en miedo. pic.twitter.com/ndRFsHJyvM — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) January 12, 2023

Dicha declaración se dio luego de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció durante la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador sobre la presencia de los elementos en el sistema, ante las situaciones “anormales” que se viven en el STC Metro.

“Estoy en la conferencia mañanera del presidente y anuncio que a partir de las 2 de la tarde entra Guardia Nacional a proteger a los usuarios del metro frente a acontecimientos recientes. Tenemos el apoyo federal y no vamos a permitir que se altere la seguridad del Metro”, comentó la mandataria capitalina.

Asimismo, señaló que los acontecimientos sucedidos recientemente en la Línea 3 y Línea 7 son “hechos atípicos”. “Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que sí podemos decir es que son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre”, señaló.

Más de 6 mil elementos custodiarán las 12 líneas del STC Metro (CUARTOSCURO.COM)

“Hay presupuesto, evidentemente se está haciendo todo el diagnóstico, el trabajo de los trabajadores del Metro de manera muy importante para, si es necesario más presupuesto, otorgarlo; pero aun así, y por seguridad y sobre todo la preocupación de la ciudadanía, de los usuarios del Metro, hemos tomado la decisión de pedir este apoyo”

Fue así que luego del mediodía comenzaron a ser vistos elementos de la GN en varias estaciones del STC. Pese a que se aclaró que el desplegado no está armado, diversas voces acusaron que se trata de militarización del espacio público.

La senadora Lilly Téllez acusó que hay zonas del país en donde no hay ni un solo activo de la Guardia Nacional, mientras que al STC se le destinaron seis mil efectivos para “satisfacer la paranoia del sabotaje”. “El Metro de la CDMX va a tener más elementos de la GN que el estado de Sonora, que arde en violencia”, acusó.

Por su parte, la diputada federal por Acción Nacional (PAN), Mariana Gómez del Campo, ironizó con que seguramente la GN evitará los incendios, los choques de trenes, vagones descarrilados e inundaciones, entre otras problemáticas.

Elementos de la GN arribaron al Metro ante las "anomalías", informó la jefa de Gobierno (CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) también manifestó su rechazo ante la medida que respaldó el presidente López Obrador. “El anuncio de que la militarizada Guardia Nacional será desplegada en el Metro de la CDMX es preocupante, pues es patente que esta corporación reproduce las inercias de opacidad y uso excesivo de la fuerza”.

Frente a ello, hizo un llamado a que se activen los mecanismos extraordinarios de supervisión, esperando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sea un “contrapeso frente a la militarización de la Ciudad de Derechos”, como la nombra el gobierno de Sheinbaum.

