Ésta es la joya artística que llegó al Museo Soumaya y que ya puedes visitar

El Museo Soumaya es uno de los recintos de arte más importantes de la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro)

Hace unos días, el empresario y yerno del magnate mexicano, Carlos Slim Helú, quien es considerada la persona más acaudalada de México, Arturo Elías Ayub, posteó un video en su cuenta de Instagram, en donde se ve que está dentro del Museo Soumaya.

En el video, aparece en una grúa, a un lado de una escultura impresionante. En el video, primero saluda a los espectadores. “Los saludo desde las alturas, y les voy a contar por qué desde las alturas, miren donde estoy, en una grúa en el Museo Soumaya porque está llegando, de regalo de Reyes, la obra más increíble que yo he visto en mi vida, pero para no hacerles el cuento largo, ahorita me voy a bajar, pero quiero que la vean desde arriba y desde cerquitita, porque no tiene mother, de veras se las quiero enseñar porque es una belleza”.

Tras esto, cambia a la cámara trasera del dispositivo desde el que graba, y se observa la escultura del David. “Miren quién es (...) pero el chiste es para que vean, la verdad es que hice un live en TikTok de subida, y ahorita aproveché para hacer esto de bajada porque la verdad no quiero volver a subir, pero vean esta maravilla, un regalo de Reyes del Ingeniero Slim para todos ustedes”.

Por medio de un video que posteó Elías Ayub, se ve a la réplica del David que llegó al Museo Soumaya.

En ese momento, se escucha la voz de otro hombre, a quien presenta como Alfonso, que lo acompaña en las alturas, quien explica que se encuentra a seis metros de altura. Se trata de el David de Miguel Ángel. Sobre la escultura, Alfonso, el hombre que lo acompaña, explica que es una versión contemporánea de la obra renacentista de Miguel Ángel, que, dice, además es exacta, trabajado por artistas italianos, de Florencia, de la Galería Vizanti, una de las más prestigiadas, que al mismo tiempo trabaja, desde 1800, mármoles de excelente calidad.

Continúa explicando que “es un trabajo perfecto, de la misma cantera, Mármol de Carrara que trabajó Miguel Ángel, y vamos a ver justo el trabajo de ciertos músculos, vean además, en proporción, una mano normal, en proporción”. En ese momento pone su mano en frente del brazo de la escultura, y se alcanza a notar lo grande que es.

“El detalle del estudio anatómico, una oportunidad del Museo Soumaya, de verlo los siete días de la semana, completamente gratuito, vean el trabajo que tiene”, expresa.

Tras esto, Arturo Elías Ayub también compara su mano con la de la escultura, en donde se alcanza a notar la gran proporción. Explican que la pieza artística justamente iba llegando al Museo Soumaya, y graban las grúas, que aún se encontraban en el recinto.

Réplica de El Davi y La Piedad

Se trata de una réplica certificada de la célebre escultura d El David, de Migue Ángel Bounarroti (1475-1564), que es la represenración del rey David a punto de enfrentarse con Goliat, con una piedra en la mano que aprieta y expresa por sí sola, mentón arriba, mirada sobre el hombro y ceño fruncido, con todos sus músculos en tensión.

Arturo Elías Ayub es yerno del multimillonario mexicano Carlos Slim.

En el vestíbulo del recinto también se encuentra la copia exacta de La Piedad; ambas esculturas fueron realizadas con las autorizaciones que los Museos Vaticano y el gobierno italiano otorgaron a la casa fundidora artística Ferdinando Marinelli.

El director del Museo Soumaya, Alfonso Miranda, y la curadora Francesca Conti, acompañadas por estudiantes del Bachillerato de Orizaba, Veracruz, y de la Universidad Autónoma de Occidente de Sinaloa, realizaron el martes la develación de las reproducciones en mármol de las esculturas más destacadas del renacimiento y que ahora forman parte de las obras de la Fundación Carlos Slim.

