Anahí y Manuel Velasco consiguieron transfusión de sangre para Andrés García

Anahí y Andrés García sostienen una relación amistosa desde hace más de 20 años (Foto: Especial)

Andrés García continúa padeciendo de una salud frágil, luego de que desde hace un tiempo le fuera diagnosticada cirrosis, además de un padecimiento en la médula ósea que el famoso actor ya presentaba y que se ha ido empeorando además con las caídas que ha sufrido el histrión.

RBD se pronunció contra rumores sobre la cantidad millonaria que habría pedido Poncho Herrera para su reencuentro Un recinto de la Ciudad de México habría confirmado el regreso de la agrupación pop en su escenario VER NOTA

Y es que estas afectaciones han derivado en que el famoso Pedro Navaja del cine mexicano sufra una anemia que lo mantiene débil, por lo que el apoyo de sus allegados ha sido de gran ayuda en estos momentos de deterioro.

Al respecto, Anahí ha sido uno de los más gandes apoyos morales para el actor de 81 años durante su enfermedad, tal es así que le consiguió la sangre que necesitaba para recibir una transfusión recientemente debido a la anemia que padece.

La ex RBD ha hecho pública su preocupación por la salud del veterano actor (Foto Instagram: @anahi // @andresgarciaoficial)

Si bien el actor se ha sentido mejor en los últimos días, la más reciente transfusión que requirió presentó algunas complicaciones. Así lo reveló su esposa Margarita Portillo, quien ha estado a su lado desde el deterioro en la salud del nacido en Santo Domingo, República Dominicana en 1941.

Qué es lo que une a Andrés García y Anahí tras su amistad llena de críticas por su diferencia de edad Los actores se conocieron en la década de los años noventas cuando ambos trabajan en Televisa, protagonizando una telenovela dónde eran “padre e hija” y por ello se consideran familia VER NOTA

“Su médula ósea destruye sus glóbulos rojos. Antes su cuerpo se compensaba de alguna manera y ahorita ha sido casi como dos meses que le hemos tenido que estar poniendo sangre”, explicó la mujer en entrevista para Ventaneando.

Y es que la sangre del polémico actor es de tipo O negativo, un tipo un tanto difícil de conseguir debido a su rareza. Ante esta situación fue Anahí quien hizo presión y ejerció su influencia para lograr que Andrés García recibiera la transfusión, pues desde hace dos meses el actor ha estado requiriéndolas.

El palomazo de Anahí con “Sálvame” en el legendario Baby’O de Acapulco La RBD disfrutó de una noche acompañada de su esposo Manuel Velasco Coello, su hermana Marichelo Puente y el integrante de Matute Jorge D'Alessio VER NOTA

“Andrés está mejor que como llegó a estar antes de año nuevo, el 27 de diciembre finalmente se consiguió, necesitaba urgentemente otra de sangre y no habíamos podido conseguir, y fue con la ayuda de Anahí que de verdad presionó y puso mucho empeño para conseguirla”, expresó la esposa de García.

Anahí viajó a Acapulco para estar cerca de su gran amigo, con quien incluso llegó a vivir (Foto Instagram: @anahi)

Margarita Portillo también se refirió a la reciente visita que la ex RBD realizó junto a su esposo al puerto de Acapulco para visitar a quien fuera su compañero de telenovelas, y con quien logró consolidar una cercana amistad, en especial después de coincidir en el recordado melodrama Mujeres engañadas, de 1999.

“Anahí me sigue ayudando, tuve el gusto de conocer también a su esposo, al senador Manuel Veleasco, que de verdad es una persona, estoy sorprendida de la clase de ser humano que es, porque emana su bonhomía, su empatía, todo se ha hecho con apoyo de ellos, he recibido mucha ayuda, hasta ayuda emocional, porque saber que Anahí está al pendiente, me pregunta cómo está y todo eso”, agregó Portillo.

La mujer que se ha mantenido al lado de su esposo los últimos meses, pese a los problemas que los han distanciado al paso del tiempo, aseguró que la visita de la cantante de Me hipnotizas a García fue para el veterano artista una verdadera emoción que lo conmovió casi hasta las lágrimas.

El senador Manuel Velasco acompañó a su esposa a compartir con el histrión dominicano (Foto Instagram: @anahi)

“Fue muy emotiva la reunión, porque hace tiempo no veía ese brillo en los ojos de Andrés cuando la vio y también se le pusieron sus ojitos con lagrimitas, estaba muy contento, y quería platicar de política con el licenciado Velasco y muy bonita la reunión”, expresó.

Y es que fue recién iniciando este 2023 cuando Anahí compartió con sus seguidores que había acudido a visitar a su gran amigo.

“Te adoro con todo mi corazón, aquí estoy para ti. Toda una vida de cariño genuino y gratitud. I love u so much”, escribió la recordada “Mía Colucci” de Rebelde sobre las fotografías que mostró en sus instastories.

SEGUIR LEYENDO: