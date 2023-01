La explosiva reacción del Burro Van Rankin al perderse el América vs Querétaro

El Burro Van Rankin explotó por perderse el América vs Querétaro (Foto: IG @burrovan)

Después de la pausa por el Mundial Qatar 2022 y las vacaciones de diciembre, por fin empezó la actividad de la Liga MX con el Clausura 2023. Con ello, la afición volvió a ver a su equipo competir por el campeonato de este 2023; sin embargo, algunos se quedaron con las ganas de ver a su equipo en el debut de la liga.

Tal fue el caso de Jorge Burro Van Rankin, quien no pudo ver el partido del club América contra el conjunto de Querétaro. A pesar de que el conductor de televisión suele ir al Estadio Azteca con frecuencia, para la Jornada 1 del Clausura 2023 no acudió al Coloso de Santa Úrsula, así que lo siguió por televisión.

Sin embargo, debido a los derechos de transmisión y la programación de TUDN, el partido se transmitió únicamente por su servicio de streaming Vix +, hecho que molestó al Burro Van Rankin, pues no contaba con ese servicio de televisión y se quedó sin ver el primer duelo de la escuadra de Fernando Tano Ortiz.

El Burro Van Rankin es fanático del club América (Foto: Twitter/@Pasion_Aguilas)

A pesar de que América pertenece a la televisora de Televisa y la mayoría de sus partidos los transmiten en sus canales, su primer juego del Clausura 2023 no lo transmitieron en los canales habituales, así que no solo el Burro Van Rankin se quedó sin ver el juego, sino que cientos de fans americanistas no lo pudieron ver.

Fue a través de redes sociales que el también actor explotó contra las televisoras y plataformas que transmiten los partidos de la Liga MX. Reconoció que la señal que tenía contratada no le serviría para ver el duelo de Las Águilas, equipo del cual es fanático y en reiteradas ocasiones ha mostrado su fanatismo.

Mostró su enojo por medio de su cuenta de Twitter y compartió que tiene el servicio de Sky, así lo redactó:

“Una vez más, para que carajos quiero @skymexico si no se puede ver el fútbol? Que enc*bronado estoy!”

De inmediato diferentes internautas le respondieron al conductor de televisión, pues compartieron con él su frustración de no tener acceso a todos los partidos de la Liga MX.

Burro Van Rankin explotó por perderse el América vs Querétaro (Twitter/ @burrovan)

“No es SKY, son las televisoras que mandan todos los partidos por su streaming”, “efectivamente, tengo SKY por eso, ya nos quitaron la Premier que era la mejor liga, y ahora ya hasta los juegos de la liga mx ya no los van a transmitir, creo que es tiempo de dejar de pagar tanto” y “ahórrate el coraje: el fútbol mexicano anda por los suelos”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

El Burro Van Rankin solo fue uno de los afectados a las modificaciones que han hecho las televisoras y canales para tener una cobertura de la Liga BBVA MX.

Para el Clausura 2023, la distribución de canales y derechos de transmisión para los partidos del torneo quedó de la siguiente manera:

Televisa, TUDN, VIX y VIX+: América, Atlas, Chivas, Cruz Azul, Necaxa, Santos, Tigres, Toluca y Pumas.

Afizzionados: Atlas, Chivas, Necaxa, Santos y Tigres.

Azteca: Chivas, Mazatlán, Puebla y Santos.

ESPN y Star Plus: Atlético San Luis, Mazatlán y Puebla.

Fox Sports y Fox Sports Premium: Xolos, Juárez, Querétaro, León, Pachuca y Rayados.

Marca Claro y Claro Sports: León y Pachuca.

En consecuencia, los fanáticos del futbol mexicano tendrán que invertir más para seguir toda la liga, de lo contrario encontrar opciones alternas para seguir los juegos en vivo.

