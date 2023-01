Catearon casa del alcalde de Hopelchén por posible secuestro; diputados priistas lo respaldan

El alcalde acusó que el cateo en su vivienda se realizó sin una orden judicial (Foto: Facebook/informeCampech)

El alcalde de Hopelchén, Campeche, Emilio Lara Calderón, acusó a la Fiscalía estatal de irrumpir de manera violenta en su vivienda sin una orden judicial previa y causar destrozos. Lo anterior como parte de un operativo desplegado en la ciudad por la privación de la libertad de varios hombres.

FGJ aseguró narcóticos y detuvo a dos adultos mayores durante un cateo en Iztapalapa La Policía de Investigación localizó y confiscó 3 bolsas de plástico con presunta marihuana y cocaína VER NOTA

Fue alrededor de las 4:30 de la madrugada del sábado 7 de enero que cerca de 20 agentes ministeriales ingresaron en el predio ubicado en la calle 28 por 19 de la colonia El Tamarindo. Se reportó que tanto el presidente municipal de Hopelchén como su esposa se encontraba en su vivienda al momento de las inspecciones.

En un primer momento no se dio a conocer el motivo del cateo. Medios locales comenzaron a compartir imágenes de cómo quedó estropeado dicho inmueble: un zaguán de color negro y una puerta de madera café resultaron dañadas luego de que los agentes ingresaran presuntamente a la fuerza. Incluso algunos pedazos de concreto se desprendieron de la pared.

Exsecretario de Pesca de Alito Moreno fue detenido por presunta malversación de fondos El exfuncionario del gobierno de Campeche fue arrestado en Yucatán; los supuestos delitos habrían sido cometidos durante su tiempo como alcalde de Champotón VER NOTA

Poco después de las 13:00 horas, la Fiscalía de Campeche emitió un comunicado en el que esclareció que elementos de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se trasladaron a dicho lugar como parte de las indagatorias relacionadas con el posible secuestro de personas del sexo masculino en ese municipio.

Aunque no se detalló el número de hombres supuestamente secuestrados, se informó que las investigaciones apuntaban a que las personas privadas de la libertad se encontraban en múltiples predios de la ciudad de Hopelchén. “En función de la urgencia se actuó ingresando a diversos domicilios incluido en el que pernoctaba el ciudadano Presidente municipal”, se indicó.

Hacer “match” puede ser peligroso, esto debes saber si te vas con tu ligue de alguna app de citas En México existen organizaciones criminales que utilizan este tipo de operación para asaltar a las personas VER NOTA

La Fiscalía estatal aseguró que la intervención policial fue notificada al alcalde, quien habría estado de acuerdo en que se realizara la inspección. Incluso, la institución compartió un documento supuestamente firmado por Lara Calderón en el que dice estar enterado de las diligencias llevadas a cabo en su domiclio.

Sin embargo, al cabo de unas horas el alcalde de Hopelchén desmintió el comunicado de la Fiscalía estatal, pues aseguró que los elementos investigadores “ingresaron con lujo de violencia” a su predio, sin una orden judicial y sin previo aviso. Además, compartió un video en sus redes sociales en el que se observan cómo intentan irrumpir en su vivienda: de fondo se escuchan fuertes golpes y el momento en que se rompen varios vidrios.

Emilio Lara señaló que ese clip es la única evidencia con la que cuenta, puesto que los agentes ministeriales supuestamente destrozaron sus cámaras de seguridad. “Al ingresar a mi domicilio me solicitan me dirija al área de cocina y me colocaron boca abajo, por lo que no podía moverme ni ver lo que hacían”, relató.

Diputados priisas salieron en defensa del alcalde Lara tras el cateo en su casa (Foto: Facebook/informeCampech)

Explicó que el documento de la entrevista que aparece firmado con su nombre no fue escrito por él y dijo estar dispuesto a someterse a un dictámen grafoscópico para comprobarlo. “Si plasmé mi firma fue por temor”, señaló.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, se pronunció al respecto y externó su apoyo hacia el presidente municipal, pues indicó que se trató de un “atropello” con la finalidad de intimidar a la opsición.

“Mi solidaridad con el alcalde priista de Hopelchén ante el atropello cometido en su contra por parte de la Fiscalía de Campeche. Lamentablemente, el uso de las instituciones de justicia como herramienta para intimidar a opositores, es ya una penosa constante”

Otros diputados priistas, como Diana Campos y Ricardo Medina Fárfan, respaldaron al Lara Calderón y reprocharon el “cateo” realizado en su vivienda, pues indicaron que fue un absuo de autoridad. En cuanto a las personas privadas de su libertad, la Fiscalía estatal no ha dado conocer los avances de las investigaciones, por lo que se desconoce el número de posibles víctimas.

SEGUIR LEYENDO: