Qué se sabe de Bruno Valdez y su salida del América

Bruno Valdez estaría por salir del América para el Clausura 2023 (REUTERS/Jorge Mendoza)

Restan pocos días para que empiece la actividad de la Liga MX con el Clausura 2023, por ello los diversos equipos de la Primera División alistan todos los pormenores para encarar el nuevo torneo de la liga.

Qué pasará con Luis Chávez de cara al inicio del Clausura 2023 A pesar de que Rayados e incluso el América se interesaron de él para contratarlo, los planes del mediocampista son otros y recibió el apoyo de los Tuzos VER NOTA

En América, estarían buscando liberar plazas de jugadores extranjeros, y para ello analizarían la posibilidad de rescindir contrato a Bruno Valdez. Recientemente circuló la versión de que las Águilas ya no quieren trabajar con el defensa paraguayo, hecho que los motivó a notificar al jugador para llegar a un acuerdo que satisfaga a las dos partes.

La escuadra de Fernando Tano Ortiz ya no contemplaría a Bruno Valdez para el siguiente torneo, motivo por el cual ya le habrían notificado al futbolista sobre la decisión de la directiva. Y es que con la regularización de extranjeros en los clubes mexicanos, en Coapa optaron por terminar su etapa con Valdez.

La directiva del América ya le informó a Bruno Valdez que ya no entra en planes del equipo para el Clausura 2023 (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

A pesar de que aún no hay ningún comunicado oficial sobre los cambios de la escuadra azulcrema, sería en cuestión de días para que se dé a conocer la salida de Valdez. Y es que parte de los motivos por los cuales aún no se ha hecho oficial es porque el defensa no estaría conforme con la decisión.

Cuáles son los equipos favoritos para llevarse el Clausura 2023 de la Liga MX Sólo uno de los “cuatro grandes” es contendiente fuerte para alzar el título de la Liga MX en el torneo que se avecina; los equipos regios completan el podio VER NOTA

En cuanto diversos comentaristas deportivos aseguraron que el jugador de 30 años ya no formaría parte del club América, Bruno se encargó de confrontar a algunos en redes sociales y demeritó los rumores de su salida, hecho que generó incertidumbre en torno a su situación.

Son seis meses los que aún le faltan al defensa para concluir su contrato, por lo que diversos reportes expusieron que el futbolista buscaría la manera de terminarlos y así cerrar de buena forma su etapa con América, pero, la directiva estaría presionando para que se vaya antes del inicio del Clausura 2023.

Mauricio Ymay explotó contra Dani Alves y lo acusó de indisciplinado El analista de ESPN consideró que el brasileño está confiado de que tendrá un lugar en el once titular; sin embargo, esa decisión le corresponderá a Rafa Puente Jr VER NOTA

De acuerdo con ESPN, actualmente ambas partes están negociando la salida de Bruno Valdez con la finalidad de pagarle al paraguayo la cantidad correspondiente a los seis meses que aún le restaban como futbolista azulcrema.

Sin embargo, uno de los objetivos que estaría persiguiendo la directiva americanista es el de vender a Valdez y así llevarse parte de las ganancias por el jugador —además de apoyar al defensa para colocarse en un nuevo club—. Hasta el momento se desconoce cuáles son las exigencias del guaraní pues está obligado a buscar un equipo antes de que termine el mercado de fichajes de invierno.

Aunque el propio jugador ha intentado descartar la posibilidad de su salida de Las Águilas del América, su representante, Pedro Aldave, confirmó que el futbolista de 30 años tiene sus días contados en Coapa. Durante una entrevista para el programa paraguayo Futbol a lo grande, Aldave aseguró que están en pláticas con América para terminar el contrato.





SEGUIR LEYENDO: