Cómo lucía Christian Martinoli en sus inicios en la TV

Una de las figuras más emblemáticas de la narración deportiva es la de Christian Martinoli (Foto: Archivo)

Algunas de las figuras de televisión que surgieron en la década de los noventas siguen vigentes en la actualidad; en el caso de las narraciones deportivas, las voces de los comentaristas y narradores perduran en la memoria colectiva de los aficionados.

A pesar del transcurso de los años, las voces de aquellos que dan protagonismo a las acciones que ocurren en la cancha no han cambiado, por lo que los seguidores de este deporte puede reconocerlos con tan solo escucharlos.

Una de las figuras más emblemáticas de la narración deportiva es la de Christian Martinoli, quien en compañía del Doctor Luis García, Zague y Jorge Campos han marcado un legado en la sección de deportes de la empresa de Ajusco.

Antonio Moreno compartió en Twitter un video de los inicios de Martinoli en la TV (Video: Twitter/@tonomoreno_)

Martinoli, uno de los comentaristas más extrovertidos de TV Azteca y es quien cuenta con una larga trayectoria en los medios, desde joven se involucró en el periodismo deportivo y emprendió una carrera profesional en los medios.

Tras dejar la preparación para ser futbolista profesional del Toluca, realizó sus estudios universitarios en la escuela de Periodismo y Arte en Radio y Televisión (PART) y a partir de ese momento escaló en la empresa donde trabaja actualmente.

Recientemente, el periodista Antonio Moreno compartió en redes sociales un video en donde se observa los inicios de Christian Martinoli en la cadena Azteca. La grabación corresponde al año 2000, cuando Martinoli ya llevaba dos años en la empresa.

A la edad de 23 años tuvo su primer acercamiento a la televisión abierta y debutó en la cadena Azteca con el programa El Club (video: YouTube/ Amos del Deporte)

En el material audiovisual se le observa comentando noticias de deportes para un noticiero conducido por Antonio Moreno, a diferencia de su personalidad actual, en aquel video se mostró serio y no realizó ningún tipo de broma.

La llegada de Christian Martinoli a la televisión ocurrió en 1998, bajo la dirección de José Ramón Fernández cuando dirigía la sección deportiva. Anteriormente había trabajado en Cancha Caliente, programa de radio de Toluca que narraba a los Diablos Rojos.

También tuvo una colaboración independiente con la cadena Fox Sports, Telemundo, Univisión y Canal 22. Pero fue con TV Azteca cuando tuvo su gran oportunidad de llegar a la televisión mexicana con el rubro de narrador.

Christian Martinoli lleva más de 20 años en TV Azteca (Foto: Instagram@cmartinolimx)

A la edad de 23 años tuvo su primer acercamiento a la televisión abierta y debutó en la cadena Azteca. Con una apariencia más juvenil, cabello largo, una actitud seria y con una vestimenta muy al estilo de los noventas, estrenó el programa El Club.

El objetivo de la producción buscaba abordar temas deportivos con un enfoque juvenil, en él tenían distintos invitados con quienes realizaban realizaban dinámicas, concursos y charlas enfocadas al fútbol y los distintos deportes que tenían auge en México.

Christian compartió la conducción con Sandra Chain; en distintas emisiones grabaron el programa fuera del estudio, ya que llevaban a los invitados a parques de diversiones, boliche y demás centros de entretenimiento para romper con el esquema de los programas de deportes.

Christian Martinoli actualmente comparte la narración con Luis García, Zague y Jorge Campos (Foto: Archivo)

Posteriormente condujo el programa Futbolito Pan Dulce Bimbo, igual dirigido a público juvenil. Desde entonces escaló en la empresa, llegó a ser de los colaboradores cercanos de José Ramón, por lo que estuvo trabajando de cerca con David Faitelson, André Marín y Antonio Rosique.

Para la Copa Mundial de Rusia 2018, la producción de Ajusco realizó un pequeño homenaje a la trayectoria de Martinoli, ya que para ese año cumplió 20 años en la empresa. En aquella emisión mundialista dijo que estaba agradecido con Grupo Salinas por la continuidad que le dieron a su carrera.

Señaló que se siente a gusto con la compañía por la que no pretende abandonarla, sentenció que el día que se vaya será porque lo habrán corrido: “Yo me voy de Azteca hasta el día que me echen, así declaro”.

