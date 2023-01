Criticaron a Cynthia Rodríguez por querer ser diseñadora de modas: “Que te guste es diferente”

La actriz y cantante confirmó su salida del matutino en agosto de 2022. (Foto Instagram: @cynoficial)

Desde que Cynthia Rodríguez abandonó Venga la Alegría para formar una familia junto a su esposo, Carlos Rivera, ha estado envuelta en escándalos, pues durante los aproximadamente cinco meses que lleva fuera de las cámaras de televisión se ha mantenido vigente en redes sociales con publicaciones de su vida cotidiana y muy pocas veces ha aparecido públicamente junto al ganador de la tercera generación de La Academia, con quien sueña convertirse en madre por primera vez.

Cantante argentina arremetió contra Gustavo Adolfo Infante en vivo El presentador “De Primera mano” no se quedó callado y explotó posteriormente contra Karen Souza en redes sociales VER NOTA

Entre especulaciones sobre sus quehaceres profesionales y su matrimonio con el intérprete de Que lo nuestro se quede nuestro, Cynthia Rodríguez reapareció frente a las cámaras del programa De Primera Mano para compartir uno de sus deseos para este 2023: debutar como diseñadora de modas.

Los ex académicos se casaron en junio de 2022, durante sus misteriosas vacaciones por el continente europeo. (Foto: captura de pantalla)

Ser diseñadora de modas, pero eso no lo descarto, no te voy adelantar, pero estamos en eso también. Estoy trabajando en proyectos que no les había dedicado el tiempo que necesitan, así que pronto habrán sorpresas.

La protagonista de Educando a Nina no quiso compartir más detalles al respecto, sin embargo, dejó entrever que muy pronto podría organizar un bazar para vender pendas que no usa. Según explicó, tiene muchos conjuntos en buenas condiciones: “Estaba pensando en organizar algún tipo bazar porque obviamente hay ropa que utilizas una vez nada más. Sí es una lástima porque creo que se puede reutilizar la ropa, difícilmente en nuestra profesión lo podemos hacer, pero me encantaría”.

La conductora concluyó asegurando que para ella es muy importante realizar actos benéficos y su bazar podría ser una opción, pues los recursos recabados podrían servir para una fundación: “No siempre se tiene que decir y hacer público esas cosas, pero ayudar y ser solidarios por las nobles causas es importante”.

Qué dijo Capi Pérez sobre su supuesta salida y el fin de “Venga la Alegría” El comediante mexicano solicitó el apoyo de sus fans en medio de las especulaciones sobre su futuro en 2023 VER NOTA

Las declaraciones resonaron entre los conductores de De Primera Mano, quienes aplaudieron que busque incursionar en la industria de la moda. Erika Gonzáles reconoció que Cynthia Rodríguez se ha caracterizado por su estilo durante toda su trayectoria en los medios: “Ha destacado por esta parte de vestir de cierta formar, llamar la atención, imponer moda. También hizo una marca de maquillaje, de cosméticos”.

Cynthia Rodríguez conserva su amistad con Kristal Silva y otros conductores de "Venga la Alegría". (Foto: Instagram/@cynxriv)

Addis Tuñón comentó que muchas personalidades han sido buscadas por reconocidas marcas para promocionar sus productos y hacer colaboraciones, por lo que no le resultaría extraño que Cynthia Rodríguez tenga un convenio para lanzar su línea de ropa: “Pasa con muchas mujeres y hombres, que están expuestos en televisión y demás, que sacan su marca de perfume y no es que se hayan puesto ha hacer el perfume, dan su nombre, dan su imagen para cierta marca que obviamente la gente va a decir: ‘Ay lo compro’”.

De Cuquita Abarca vs Televisa a Gaby Spanic perdiendo ante Infante: las disputas legales de los famosos 2022 El escándalo más reciente y con el que se ha cerrado el año ha sido protagonizado por las integrantes del reality “Siempre Reinas”: Laura Zapata, Lucía Méndez y Sylvia Pasquel VER NOTA

Incluso, gustavo Adolfo Infante -el conductor de espectáculos más polémico de 2022- confesó que tiene un convenio con una marca para promocionar productos masculinos: “Yo soy la imagen de un kit para hombres para el cuidado de la cara, del pelo”.

La situación cambió cuando Lalo Carrillo tomó la palabra: “Yo creo que hay que ser honestos, Cynthia nos dijo: ‘Estudié diseño de modas’ y cuando ella se dio a conocer en los medios de comunicación era jefa de porristas y después estudió Administración de Empresas... ¿en qué momento estudió Diseño de Modas? que te guste es diferente, que seas buenaza para eso es diferente, pero ya que digas: ‘Tengo la carrera estás engañando’”.

Erika Gonzáles defendió a Cynthia Rodríguez al comentar que en su momento tuvo que pausar su carrera en Administración de Empresas porque entró a la cuarta generación de La Academia y ahora que tiene más tiempo libre tenía la disposición de terminarla, pero al parecer habría tenido que pausarla nuevamente: “En el inter quizás pudo haber hecho un diplomado”.

“No creo que pase nada si estudió o no estudió, si a la gente le gusta... yo no sabía que imponía moda”, concluyó Gustavo Adolfo Infante.

SEGUIR LEYENDO: