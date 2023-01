Selena Gomez en México: así recibió el 2023 junto a Nicola Peltz y Brooklyn Beckham

(Fotos Instagram: @selenagomez // @huntermoreno)

Selena Gomez es considerada como una de las estrellas estadounidenses con raíces latinas más queridas a nivel internacional por sus icónicos personajes en Disney, sus canciones y sus romances. Constantemente se encuentra entre las principales tendencias de redes sociales por especulaciones en torno a su vida privada y en esta ocasión no fue la excepción, pues presumió su amistad con Nicola Peltz y Brooklyn Beckham durante su reciente visita a México.

Selena Gomez llegó a México para recibir el Año Nuevo en Los Cabos La cantante pasará los últimos momentos de 2022 junto a Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola, en playas mexicanas VER NOTA

Fue durante los primeros días de enero cuando la protagonista de Only murders in the building recurrió a sus cuenta de Instagram para compartir con sus casi 400 millones de seguidores unas fotografías donde recuperó los mejores momentos que vivió en Los Cabos, Baja California. Y es que la intérprete de Love you like a love song recibió el 2023 en playas mexicanas junto a sus mejores amigos.

(Fotos Instagram: @selenagomez // @huntermoreno)

En las primeras imágenes se puede apreciar a Selena Gomez disfrutando de fuegos artificiales a la orilla del mar, incluso, posó quemando una bengala mientras disfrutaba del paradisiaco paisaje nocturno. En esa misma publicación mostró su brindis con sus amigos, abrazos y felicitaciones por el Año Nuevo y, entre sus acompañantes resaltaron Brooklyn -hijo de David y Victoria Beckham- y Nicola Peltz, actriz estadounidense con quien estaría forjando una nueva amistad.

Los latinoamericanos que se consagraron en el 2022 con ‘Marvel Studios’ El ahora Multiverso seguirá expandiéndose en la Fase 5 que arrancará con ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ ‘en febrero del 2023 VER NOTA

Su post resonó en redes sociales porque sucedió después de las declaraciones que hizo en su documental Selena Gomez: My Mind and Me y una entrevista promocional que cedió para la revista Rolling Stones, donde confesó que su única y verdadera amiga en la industria es Taylor Swift. En ese entonces su postura enloqueció a sus fans, pues no mencionó a Francisca Raisa, quien le donó un riñón hace aproximadamente cinco años.

(Fotos Instagram: @selenagomez // @huntermoreno)

“Nunca encajé en un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor, así que recuerdo sentir que no pertenecía”, dijo para la revista.

Por esa razón, su nueva publicación en Instagram dividió opiniones entre sus fans. Por un lado algunos aplaudieron que siga conociendo personas y no se limite única y exclusivamente a Taylor Swift, pero por el otro fue criticada porque no “invitó” a otras celebridades con quienes ha convivido durante su trayectoria en Hollywood.

(Fotos Instagram: @selenagomez // @huntermoreno)

“Estoy tan contenta de que estés construyendo una saludable amistad con Nicola. ¡Dios te bendiga!”. “Pensé que la segunda era Ariana durante Coachella o algo así”, fueron algunas reacciones.

Quiénes fueron los artistas que murieron por sobredosis de Fentanilo este 2022 El consumo de drogas continúa cobrando vidas en todo el mundo y lamentablemente este año no fue la excepción VER NOTA

Selena Gomez publicó otras fotografías donde posó junto a Nicola Peltz luciendo vestidos plateados con diseños similares. En otra publicación recuperó imágenes donde mostró cómo disfrutó del sol y la arena en Los Cabos, desde sus juego de mesa con sus amigos hasta su paseo en un lujoso yate donde se dejó ver con un atrevido traje de baño bicolor.

La cantante remató con una publicación donde reconoció que su nueva amistad con el modelo inglés y su esposa va viento en popa: “Bien nos llama un trío #foreverplusone”. Incluso, agregó unas fotografías que se tomaron durante el viaje, en todas ellas trascendió el amor correspondido entre los tres artistas.

Hasta el momento se desconoce si Selena Gomez y sus seres queridos ya abandonaron México para regresar a sus hogares, pero se especula que así es, pues la cantante solamente publica imágenes de sus viajes cuando ya no se encuentra en el lugar, esto para evitar paparazzis o asedio de fans.

SEGUIR LEYENDO: