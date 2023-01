Luna llena de Lobo y otros eventos astronómicos visibles desde México en 2023

Eventos astronómicos que tendrán lugar en 2023 (Getty/DPA/ @Min_Ciencia)

El 2023 será un año lleno de eventos astronómicos, por lo que —desde aficionados y profesionales hasta comunes observadores— no podrán perderse los fenómenos que los astros protagonizarán durante todo el año; el primero de ellos sucederá el próximo 6 de enero.

El primer evento a observar tendrá lugar el Día de Reyes. Se trata de la primera luna llena del año, la cual es conocida como Luna del Lobo y tiene lugar en pleno invierno, justo cuando las noches son más largas, en el hemisferio norte. Dicho fenómeno también es conocido como apogeo o microluna.

Tendrá lugar a partir de las 17:09 horas, tiempo del Centro de México, cuando el satélite natural será iluminado en su totalidad por los rayos del Sol. Para lograr ver la Luna del Lobo, la vista debe ser dirigida hacia el horizonte nororiental.

El 6 de enero tendrá lugar la Luna llena de Lobo (Getty)

De acuerdo con The Old Farmer’s Almanc, esta luna recibe su nombre de lo común que era escuchar a los lobos en enero en algunos países. Anteriormente se creía que aullaban porque en pleno invierno les era más difícil cazar; no obstante, en la actualidad dicha teoría se ha desmentido, ya que su aullido se debe a varias razones; por ejemplo, a su periodo de reproducción.

Otro evento que tendrá lugar en enero, según National Geographic, será el día 23, cuando la luna creciente se acerque en el firmamento a Venus y Saturno, por lo que podrán ser vistos a un grado de distancia (el ancho de un dedo índice). Serán observados gracias a binoculares o telescopios, en donde el brillo de Venus eclipsará a Saturno.

Durante la última semana de febrero se podrá ver la proximidad entre la Luna y Júpiter, con un acercamiento de Venus. Será el día 22 que, una vez que se oculte el Sol, que el satélite se juntará con el planeta más grande del Sistema Solar.

En 2023 tendrán lugar varias lluvias de meteoritos, las cuales podrán ser vistas desde México (Archivo)

Hacia el 1 de marzo, Venus y Saturno se habrán acercado tanto que conjuntarán sus brillos a medio grado de distancia; evento que podrá ser visto incluso por los telescopios más pequeños.

Por su parte, en 11 de abril tendrá lugar otro fenómenos protagonizado por Venus, pues se acercará al cúmulo de estrellas Pléyades, conocido como las Siete Hermanas, nombre que —también— deriva de la mitología griega. Además, esa misma noche Mercurio podrá ser visto como nunca en el año, pues alcanzará su punto más alto en el firmamento.

Pese a que en México no se verá, el 20 de abril ocurrirá el eclipse “anillo de fuego”, el cual sucede cuando la luz del Sol rodea a la Luna cuando ésta pasa frente al astro mayor. Dicha figura únicamente podrá ser vista en el continente oceánico.

En octubre será visible un eclipse "anillo de fuego" (Ferdinandh CABRERA / AFP)

Durante la noche del 22 y madrugada del 23 de abril se verá una lluvia de meteoritos gracias a que la Luna creciente se pondrá desde temprano, por lo que la oscuridad permitirá disfrutar de dicho espectáculo, sobre todo el lugares lejos de la luz citadina.

Será en agosto cuando tengan lugar Las Perseidas; una lluvia de meteoritos que sucede año con año, en la que se producen hasta 60 “estrellas fugaces” por hora. Este suceso ocurre debido al choque de la Tierra con una nube de escombros que dejó un cometa. Ocurrirá durante la noche del 12 de agosto.

En tanto, el 14 de octubre sucederá uno de los fenómenos más esperados del año: se trata del Anillo de fuego de otro mundo, el cual podrá ser visto en una pequeña franja del planeta, que en esta ocasión estará en el continente americano.

El eclipse "anillo de fuego" podrá ser visto en la Península de Yucatán (eclipseglasses.com)

Este eclipse solar será visible en algunas entidades de Estados Unidos, como Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, mientras que en México podrá ser visto en parte de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como en algunas regiones de Centroamérica, Colombia y Brasil.

