Festejos de año nuevo dejaron calidad del aire de mala a extremadamente mala en el Valle de México

Varias demarcaciones del Valle de México amanecieron con mala calidad del aire. (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Pese a los exhortos de las autoridades de abstenerse a utilizar pirotecnia o encender fogatas para las celebraciones del año nuevo, varias demarcaciones de la Zona del Valle de México (ZVM) recibieron al 2023 con mala calidad del aire.

Así lo confirmó el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX), basado en el índice de calidad de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis) reportado a las 09:00 horas de este domingo, 1 de enero.

En ese tenor, el índice de aire y salud se registró extremadamente malo para alcaldías capitalinas de Gustavo A. Madero e Iztapalapa (zona Santiago Acahualtepec) así como los municipios de Coacalco, Ecatepec (zona San Agustín) y Nezahualcóyotl; representando, por ende, un riesgo extremadamente alto para la salud.

Para el resto de la ZVM, según lo informado, se mantiene una mala calidad del aire y un riesgo alto a la salud. Pese a ello, CAMegalópolis aún no ha decretado la implementación de alguna medida extraordinario del Hoy No Circula. En su lugar, se recomendó a la población no realizar actividades físicas al aire libre.

Si bien sólo dos alcaldías de la CDMX reportaron calidad del aire extremadamente mala, cuatro registraron muy mala calidad en el primer día del 2023: Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Coyoacán y la zona de la UAM Iztapalapa. En tanto, las demarcaciones con mala calidad fueron Benito Juárez e Iztacalco. Mismo caso con los municipios mexiquenses de Chalco y Naucalpan.

Las zonas que reportaron calidad aceptable del aire e índices de salud fueron Coyoacán, Álvaro Obregón y Tláhuac, así como Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla. Por su parte, las alcaldías que reportaron buena calidad fueron Tlalpan, Cuajimalpa y Cuauhtémoc, así como los municipios de Atizapán, Ecatepec (zona de Los Laureles) y Anexo de Tlalnepantla.

Es pertinente señalar que algunas demarcaciones aún no se cuentan con datos al respecto, tales como Tultitlán, una zona de Cuajimalpa y la alcaldía Miguel Hidalgo. Pese a ello, las autoridades mantienen un promedio generalizado de mala calidad del aire, e índice de aire y salud extremadamente malo.





Información en desarrollo...

