Así fue el irónico mensaje que Denise Dresser dedicó a todos los que la “zopilotearon” en 2022

Denise Dresser —politóloga y férrea crítica a la actual administración federal— emitió una particular publicación en vísperas de año nuevo, la cual dedicó a todas las personas que “zopilotearon” y caricaturizaron su imagen durante 2022.

“Va mensaje de Año Nuevo para todos los que me caricaturizaron, zopilotearon, acosaron, corrieron, trollearon y fueron tan amables de dedicarme su tiempo/atención en el 2022″, ecribió.

Así, en tono irónico, la politóloga hizo frente a las controversiales publicaciones en su contra. Bajo este sentido, la escritora remató: “Espero seguirles dando más motivos para hacerlo. Nos vemos en el 2023 y con más ganas”.

Y es que, como figura pública, Dresser, ha sido objeto de señalamientos respecto a su actuación como opositora a la administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Espero seguirles dando más motivos para hacerlo. Nos vemos en el 2023 y con más ganas. ✌️👊 pic.twitter.com/ALOKXJXgpd — Denise Dresser (@DeniseDresserG) January 1, 2023

De hecho, dentro de las imágenes compartidas por la Dresser vía Twitter, destacan aquellas en las se le señala por ir en en contra de las reformas en materia de seguridad que fueron impulsadas en 2022 —mismas que han sido señaladas, tanto por opositores como por ONGs, como acciones en favor de la militarización—, así como aquellas en las que se le caricaturiza con un cuerpo de zopilote.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la escritora contesta a opositores a su figura. Apenas el 3 de octubre de este año, Denise Dresser publicó un mensaje en el que lamentó la visión “antidemocrática” de un grupo de manifestantes que la corrieron de la marcha organizada en el marco de la conmemoración del 2 de octubre.

Durante la última manifestación que se llevó a cabo para recordar a las y los estudiantes que fueron asesinados por el Ejército en octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, dejó un amargo sabor de boca en la politologa, quien se vio envuelta de gritos que exigian su salida de la marcha.

Y es que al llegar al Zócalo capitalino, un grupo de manifestantes —mayormente jóvenes— comenzó a gritar y arremeter contra de la politóloga, quien se encontraba acompañada de colectivos como Amnistía Internacional y Hasta Encontrarte.

Al grito de “Fuera, fuera” y “Fuera Dresser”, las personas inconformes exigieron la separación de la también académica del contingente.

Las reacciones fueron ampliamente comentadas en redes, luego de que algunos videos sobre lo ocurrido se viralizaran. “Y qué corren a Dresser de la marcha. Que le quede claro que los jóvenes sabemos la clase de persona que es. Se cuelga de los movimientos para sus propios fines y para golpetear al gobierno de la 4T. Ella si es una zopilota”, se lee en uno de los videos de los hechos en redes.

Posteriormente, Denise Dresser se pronunció al respecto vía redes sociales.

“Jamás pensé vivir en un país donde se corriera a alguien por manifestarse en el Zócalo, espacio de todas y todos. Jamás pensé vivir en un país donde jóvenes me insultaran por manifestarme contra la militarización y contra la impunidad como lo he hecho desde hace décadas, gobierno tras gobierno”, fueron las frases con las que inició su mensaje.

Y qué corren a @DeniseDresserG de la marcha. Que le quede claro que los jóvenes sabemos la clase de persona que es. Se cuelga de los movimientos para sus propios fines y para golpetear al gobierno de la 4T. Ella si es una zopilota. pic.twitter.com/ZboqppHjTU — Carlos Zenteno (@CarlosVZenteno) October 2, 2022

Bajo este sentido aseguró que ella también era una “ciudadana con derecho a la libertad de expresión” y lamentó el comportamiento de las y los jóvenes que lanzaron gritos en su contra.

“Quienes me corrieron ponen en peligro el pluralismo que toda democracia debe respaldar”.

Asimismo, señaló que dicho comportamiento respondía a una visión “injusta, incorrecta y profundamente antidemocrática” que dichos manifestantes tienen de ella.

“En su mapa mental no puedo tener voz ni derecho a disentir ni capacidad de participar [...] Como a tantos más se me lincha por mi supuesta identidad, no por mis argumentos. Se me acusa de ser conservadora, fifí, neoliberal, una identidad falsa, manipulada, alejada de mi biografía”, sentenció Dresser.

