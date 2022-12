Tras Alan Estrada, Jerry Velázquez dio un fuerte mensaje a quienes duden hablar de sus preferencias

Jerry Velázquez

“Es la primera entrevista, en la vida, en la que hablo abiertamente de mi experiencia como como un hombre gay y probablemente la primera vez que estoy diciendo, tal cual, en un programa. Soy gay”.

Así fue como Jerry Velázquez declaró que es gay en el programa de Karla Díaz “Pinky Promise”.

Y a pesar de que no debería de ser noticia que una persona diga en público su orientación sexual, el actor, que apenas acaba de promocionar su primera película “Mi suegra me odia”, comentó que “es muy valido no querer salir del closet porque en un mundo tan intolerante hay mil razones para mantenerlo como un secreto”.

Esto por motivo de que varias personas criticaron cuando Alan Estrada confesó su orientación, en redes sociales.

A su vez Jerry señaló que, si no lo quieren decir, porque los hace sentir seguro y “te sientes en un buen momento y rodeado por gente que crees que te va a hacer sentir fuerte y vas a estar bien”.

“Mientras más los digamos y mientras menos sea un tabú y lo tratemos como algo que no se debería saber, algo que no debería que es como indecente, entonces les vamos a ir quitando peso a esta palabra y entonces cada vez más gente se va a atrever a decirlo y en algún momento ya no va a existir un closet del que tener que salir”, dijo en el programa.

Karla Díaz, Loreto Bernal, Itatí Cantoral y Alexis de Anda mostraron su apoyo, el cual mencionaron que su mensaje llegará a toda la gente que se ha encontrado con ese tipo de situación.

Al otro día, el actor publicó un mensaje en sus redes sociales el cual comentó el por qué no se atrevía a decirlo.

A pesar de que “lo ha dejado tan claro” nunca se atrevía a decir “las palabras tal cual”, siendo en un programa, entrevista o incluso al evadir el tema.

Eso fue porque siempre se sintió “protegido de tener el beneficio de la duda. Si no confirmaba que soy gay, la gente que no me conoce no podía asegurarlo y yo no tenía que enfrentarme a sus prejuicios y por miedo a esos prejuicios es que evito decirles a personas que considero más conservadoras”, confirmó.

De igual forma, explicó que trata de evitar darle la mano a su novio “por el miedo a que alguien nos haga algo. Me intimida mucho estar entre un grupo de heterosexuales, que saben que soy gay, porque me da miedo que crean que les quiero tirar la onda”, por esa razón Jerry modifica sus comportamientos e incluso dijo que habla distinto.

Los cambios de actitudes que describió Jerry en su video son hechos que vive no uno, sino muchas personas de la comunidad LGBT+ que todavía siguen siendo bulleados, atacados, golpeados o incluso asesinados en México, un país que se contradice por tener matrimonio igualitario, en todo su territorio, pero que hace caso omiso del machismo y la LGBTfobia que persiste en todos sus estados.

Estas limitaciones que Jerry explicó son por el miedo propiciado no solo de una persona, sino de todos los ataques que se viven al día, y que muchas organizaciones están tratando de eliminar, con el fin de fomentar más la normalización.

A pesar de que Jerry hace referencia que esto no afecta en su carrera, si pone bajo la lupa como le creen más a un heterosexual interpretando a un asesino, que un gay interpretando a un heterosexual “y me da miedo que el público, los directores sepan que soy gay y que cuando me toque hacer un personaje heterosexual solo estén pensando en que yo no lo soy”.

“Entiendo y respeto a quienes no lo quieren decir porque en un mundo tan intolerante, hay mil razones para mantenerlo en secreto, pero a quienes se sientan más seguros en salir del clóset, quisiera invitarlo a que lo hagan”, finalizó.

