“Mi suegra me odia”, Itatí Cantoral regresa a la pantalla grande como villana

Del tema de las suegras, Itatí Cantoral mencionó que no es uno de los tópicos que siempre está en la mesa, ya que algunas veces es incómodo, pero “es un tema que se ve en todas las familias, por eso hay chistes”.

La nueva película de LAF Producciones trae de regreso a una de las actrices más queridas de México, Itatí Cantoral en la cual actúa en “Mi Suegra me Odia”, que se estrenará el 22 de diciembre.

Itatí Cantoral quería cantar “La Guadalupana” por segunda vez, pero no la dejaron La actriz recordó cuando el 12 de diciembre de 2016 causó revuelo por interpretar el tema religioso de una forma peculiar, que fue criticada por muchos y la convirtió en meme viral VER NOTA

Pero no solo eso, sino que también trae consigo a Loretto Bernal, Jerry Velázquez y Alexis de Anda quienes actuaran en la película del director Andrés Feddersen y que el día de hoy hicieron una conferencia de prensa virtual para hablar sobre su experiencia en realizar la temática de las suegras.

Del tema de las suegras, Itatí Cantoral mencionó que no es uno de los tópicos que siempre está en la mesa, ya que algunas veces es incómodo, pero “es un tema que se ve en todas las familias, por eso hay chistes”.

El Senado aprobó reformas en materia de envíos de sustancias ilegales por medio de servicio postal Después de que llegará hasta la Cámara de Senadores y que se considerada dicha propuesta, fue aceptada para que entre en vigor VER NOTA

“Yo siempre he pensado que no hay nada mejor como tener una familia unida y la unión no significa que seamos iguales, todos podemos ser diferentes y al revés, hoy en día que tenemos el internet, en fin, mucha más comunicación mundial, debemos tener mejores maneras de comunicarnos porque entonces evitaríamos muchas guerras, muchos problemas y varias familias estarían unidas en vez de desunidas”, comentó Itatí.

“Yo creo que no hay nada más triste o feo que no quieran a tu madre”, confesó la actriz, “tú puedes cambiar muchas cosas en tu vida: un hombre, amiga, esposo, pero no puedes cambiar a una mamá, por eso es tan relevante hablar de estos temas”, comentó Itatí Cantoral.

De igual forma, señaló que la suegra debe ser “lo más importante de tu vida” porque es muy significativa y a su vez la comparó con la Virgen de Guadalupe, recordando el día que se presentó en la basílica y haciendo burla de ese momento.

Álvarez Máynez acusó a Morena de destruir al INE a pesar de darle el poder en 2018 El diputado de MC enfatizó que votar por la iniciativa del presidente AMLO sería un retroceso en la democracia VER NOTA

“No siempre la canto bien, pero la que canto bien nadie la oye y la que canto mal es un hit”, bromeó.

“Yo creo que no hay nada más triste o feo que no quieran a tu madre”, confesó la actriz, “tú puedes cambiar muchas cosas en tu vida: un hombre, amiga, esposo, pero no puedes cambiar a una mamá, por eso es tan relevante hablar de estos temas”.

De igual forma, Jerry Velázquez y Alexis de Anda comentaron que esta es la primera vez que salen a cuadro en un largometraje, y al ser una película de pocos personajes, esto dejó que las anécdotas fueran recordadas por cada uno de los actores que salen en “Mi suegra me Odia”.

Los TOC en la pantalla grande

La trama se pone interesante cuando el novio de Clara la invita a conocer a su suegra, Regina (Itatí Cantoral), y con ello trata de hacer lo imposible para que pueda ganarse el cariño de su suegra, pero es muy opuesta a ella.

En esta película no solo tratan tema de la suegra, sino que también hablan de algo muy valioso que es el Trastorno Obsesivo-compulsivo (TOC), siendo este una afectación mental que presenta obsesiones o compulsiones una y otra vez.

En la película, Loretto Bernal hace el personaje de Clara, quien es una mujer que ha sido rechazada toda su vida porque es extremadamente limpia.

La trama se pone interesante cuando el novio de Clara la invita a conocer a su suegra, Regina (Itatí Cantoral), y con ello trata de hacer lo imposible para que pueda ganarse el cariño de su suegra, pero es muy opuesta a ella.

Su suegra es acumuladora compulsiva, nudista y vegetariana extrema, lo cual hace que Clara tenga varios problemas, porque si no logra conquistar a su exigente suegra, en un fin de semana, perderá al único hombre que la quiere tal y como es.

“Siento que hoy, después de la pandemia, tomo mucha relevancia los temas de salud mental y de poder tener tolerancia y empatía hacia los otros y siento que mi personaje, Clara, es un personaje que tiene un síndrome que es muy ordenada, pero que después aprende de a poco para trabajar su guardia y poder integrarse en una familia que también es algo muy importante en esta película”, comentó Loretto a los medios de comunicación.

LAF Producciones

Loretto y Andrés (Foto: Hugo Lago/Infobae)

Loretto y Andrés lograron posicionarse en la industria de cine, todo por su trabajo que realizaron en internet, sus videos virales llegaron a más de 200 mil suscriptores en su canal.

Hoy en día se dedican a largometrajes, siendo esta su segunda producción, ya que la primera lleva de título “Mujeres arriba”.

SEGUIR LEYENDO: