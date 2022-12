Les pagan por no hacer nada: así se mantienen estas personas con un poco de ingenio y mercadotecnia

Mientras algunas personas trabajan con horario de entrada y salida, otras eligieron métodos menos cansados (Lisa Fotios (pexels)

Los trabajos y oficios tradicionales son las formas más comunes para generar dinero, pero hay personas que encontraron nuevas formas de obtener ingresos, estos métodos no solamente son ingeniosos, si no que requieren un esfuerzo mínimo.

Esta es una recopilación de trabajos de baja dificultad por los que mucha gente está ganando dinero, la mayoría impulsadas por redes sociales:

Morimoto Shoji, el japonés que se alquila para no hacer nada

Morimoto Shoji es un hombre que se traslada al sitio en el que sus clientes lo requieren, su servicio es ese. Pero no hace mandados, no ayuda a mover muebles o vende sus habilidades personales, si no que le pagan por realizar actividades muy sencillas.

El japonés comenzó su negocio en 2018 y cobra alrededor de 10 mil yenes —alrededor de mil 400 pesos o 76 USD— por cita, Morimoto Shoji ha aceptado despedir con entusiasmo a alguien que partía en tren y también llegar a un lugar para sonreír. La idea le surgió cuando trabajaba como editor, pues lo regañaban por “no hacer nada”, así que comenzó a cuestionarse sobre la productividad de la mayoría de empleos, así que decidió cambiar su rubro.

Tiktokers que ganan dinero por dormir y transmitirlo en directo

“Despiértame si ves algo raro” o “El regalo más grande hará que me caiga un globo con agua en la cara” son algunas de las descripciones que usan las personas en sus transmisiones en vivo de TikTok.

Muchos TikTokers ganan un ingreso por cada donación (Captura de pantalla)

La curiosidad de despertar a alguien mientras descansa lleva a los espectadores a enviar “Rosas”, “Peluches” y “Corazones” a estos TikTokers, cada uno produce un efecto diferente como llenar de humo la habitación o reproducir ruidos molestos, aunque es un porcentaje pequeño, estos “creradores de contenido” reciben dinero por cada regalo de la aplicación, por lo que están generando un ingreso simplemente por dormir.

Aunque la red social de videos cortos tiene como objetivo crear contenido divertido o útil y muchas personas transmiten en vivo mientras juegan videojuegos o cuentan anécdotas; hay quienes encontraron una apuesta menos cansada: dormir en directo.

Esto significa que colocan su celular en algún punto interesante de su habitación, colocan instrucciones en un cartel visible, comienzan a transmitir, se acuestan a dormir y generan dinero mientras alguien compra regalos baratos y se los envía.

Mujeres que venden su ropa interior usada

Para gustos, olores. Hay hombres cuyo erotismo se despierta con los aromas, por lo que buscan tener una prenda de mujer para su uso personal, para obtener unas bragas que ya fueron usadas, ellos están dispuestos a pagar alrededor de 300 pesos mexicanos.

La bragas se venden en alrededor de 300 pesos (captura de pantalla/Facebook)

Ellas, por su parte, encontraron en este mercado un ingreso económico extra que solo les implica usar su ropa interior de forma común, sin embargo, algunas jóvenes revelaron a Infobae México que los clientes también pueden hacer peticiones un tanto extremas, como dejarse puesta la prenda durante más de dos días.

Personas que ofertan las fotos de sus pies en OnlyFans

La plataforma de contenido exclusivo tiene un abanico muy amplio de posibilidades, hay quienes venden fotos sensuales en ropa interior o producen videos directamente explícitos mientras tienen intimidad con otras personas.

Algunas personas aprovechan esta parte de su cuerpo para vender fotos de pies (Captura de pantalla)

Pero hay influencers y jóvenes que encontraron en OnlyFans un peculiar grupo de compradores: los fetichistas de pies. Al vender imágenes de esta parte del cuerpo, la gente evita cualquier filtración indeseada de su intimidad.

Sin embargo, la gente que suele adquirir las imágenes puede tener peticiones inusuales, como embarrar los pies con algún dulce o arrugarlos en determinadas posiciones.

La app de mandados con pocas restricciones

Las empresas como Amazon o Mercado Libre suelen tener grandes bodegas de almacenamiento, en estos sitios se empaquetan los productos y luego son enviados hasta su destinatario. En México, las aplicaciones de taxi por aplicación como Didi o Uber suelen tener también un servicio de entegas con ciertos requerimentos.

Sin embargo, Roadie —que actualmentes opera en Estados Unidos— ofrece un sistema más simple, la aplicación simplemente conecta a las personas que están dispuestas a usar su auto o bicicleta para trasladarse con aquellas que necesitan trasladar algún paquete. “Si quieres enviar un libro, entregas el libro”, se puede leer en la descripción, de esta forma las ganancias son más íntegras.

