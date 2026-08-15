Héctor Herrera bromea con el fichaje de Santi Giménez al Porto: “Le rento mi casa”

Herrera le prestaría su casa a Giménez si se da el fichaje.

Guardar

El posible traspaso de Santi Giménez al Porto ha generado reacciones entre figuras mexicanas con pasado en el fútbol portugués, mientras el atacante del Milan permanece fuera de la lista de transferibles y apunta a quedarse en la Serie A, según reportes recientes.

Entre las voces que han opinado sobre el futuro del delantero destaca Héctor Herrera, quien bromeó sobre la posibilidad de rentarle su casa en Portugal si el fichaje se concreta.

Héctor Herrera ofrece su casa a Santi Giménez si llega al Porto

La versión de que Santi Giménez podría salir del Milan rumbo al Porto ha circulado durante el mercado de verano, especialmente tras la llegada de un nuevo técnico al club italiano.

PUBLICIDAD

Este rumor llevó a que Héctor Herrera, exjugador y excapitán del Porto, fuera consultado sobre la posibilidad de que el delantero mexicano se una a los Dragones.

Hector Herrera fue capitán en Porto. EFE/EPA/JOSE COELHO

El mediocampista, ahora en la MLS, respondió en tono humorístico y declaró que recientemente, unos amigos portugueses le escribieron sobre la posible llegada de Giménez y expresó: “Ojalá pueda ir y así le rento mi casa”.

La frase, compartida entre risas, se suma a la expectativa generada en torno a la posible llegada del atacante mexicano al club portugués.

Además de la broma, Herrera subrayó que el Porto es un club donde los futbolistas pueden destacarse y hacer historia.

Señaló que para él el Porto “lo fue todo” y que si Giménez le pidiera consejo, le diría que es la mejor opción porque se sentirá valorado y respaldado, algo que considera fundamental para los jugadores mexicanos en Europa.

PUBLICIDAD

La eventual llegada de Santi Giménez al Porto ha provocado reacciones entre los aficionados lusos, quienes recuerdan la presencia de otros mexicanos en el club, como el propio Herrera, Layún, Reyes y Jesús Corona.

Héctor Herrera, Tecatito Corona, Miguel Layún y Diego Reyes juagron en Porto (Foto: Twitter/@lopezdoriga/@jcdiazmurrieta/@FCPorto)

El club es visto como una plataforma para que jugadores mexicanos ganen protagonismo y confianza en el fútbol europeo.

Santi Giménez fuera de la lista de transferibles del Milan

Mientras continúan las especulaciones sobre el futuro de Giménez, el delantero mexicano permanece como jugador del Milan y no figura en la lista oficial de transferibles, de acuerdo con reportes recientes.

La directiva del club italiano ha decidido mantenerlo en la plantilla al menos para el arranque de la temporada 2026/27, lo que complica su posible salida inmediata.

PUBLICIDAD

El interés de equipos como el Porto y el seguimiento de clubes españoles mantienen abierta la posibilidad de un movimiento, pero hasta el momento no hay confirmación de una negociación avanzada. Giménez se encuentra realizando la pretemporada con los Rossoneri y busca recuperar su mejor forma tras una campaña previa marcada por lesiones.

El mercado de pases en Europa sigue abierto y se espera que en los próximos días pueda definirse el destino de Santiago Giménez, ya sea en Portugal, España o con su permanencia en el fútbol italiano. La situación abre la puerta a diferentes escenarios para el delantero, quien ha sido vinculado también con clubes de LaLiga y otras ligas europeas.

PUBLICIDAD

El comentario de Herrera sobre rentar su casa se suma a una serie de gestos de apoyo y recomendaciones que ha recibido Giménez por parte de exfutbolistas mexicanos que han tenido experiencia en Europa. La expectativa sobre el futuro del atacante sigue creciendo y mantiene la atención tanto de la afición mexicana como de los seguidores del Porto y del Milan.