Diputada local de Morena en Veracruz rechaza pedir “moches”; solicita investigar denuncia de su excolaborador

Dorheny García, diputada de Morena en Veracruz, es acusada de pedir moches a sus colaboradores. Crédito: David Bello / Diario de Xalapa

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Luego de que fue denunciada por un supuesto cobro de “moches”, la diputada local de Morena en Veracruz, Dorheny García Cayetano, rechazó haber recibido dinero de un excolaborador, pero consideró que la acusación debe ser investigada.

Además, advirtió que, si el denunciante no logra acreditar sus señalamientos, se verá en la obligación de emprender acciones legales en su contra por daño moral.

“Desconozco la acusación, yo no tengo tema de acceso a recurso público, entiendo que la Contraloría debería de investigar si es que no le llegaba su quincena completa, él tendrá que acreditar en caso de que esté intentando probar algo y sino tener el derecho de accionar legalmente por un daño moral porque también estar inventando no se vale”, comentó.

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Excolaborador denuncia a diputada local de Morena en Veracruz por cobro de “moches”

Lo anterior, después de que José Alberto Flores Hernández señaló públicamente a la legisladora morenista y la denunció legalmente por haberle solicitado una parte de su salario cuando trabajaba como parte de su equipo, por lo que se encuentra abierta la investigación 539/2026 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presunto abuso de autoridad.

Sin embargo, de acuerdo con El Financiero, García Cayetano –quien es cercana al exgobernador Cuitláhuac García-- aseguró que no tiene conocimiento de la denuncia legal, pero no descarta que la acusación se deba a un conflicto que tuvieron previamente debido a que él perdió un equipo fotográfico, el cual, aparentemente, aún está pensando cómo le va a cobrar.

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“Creo yo que se debe a que en los últimos días de trabajo perdió un equipo fotográfico muy caro (…) sigo esperando hasta la fecha porque yo no he vuelto a hablar con él, que responda por el equipo y yo me imagino que como es muy costoso, él intenta revertir la situación”, contó al tiempo que reveló que ella aún está pagando el equipo a mensualidades.

Dorheny García ya está en la mira de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Crédito: Dorheny Cayetano / Meta

Acusación es por ser mujer y contra la 4T: Diputada de Morena

Por su parte, Flores Hernández explicó que debía recibir íntegro su salario y entregar una parte a la secretaria de la diputada, por lo que solicitó investigar si este esquema se aplicaba también con otros trabajadores.

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Como era de esperarse, la legisladora veracruzana rechazó, nuevamente, la acusación, y consideró que los señalamientos constituyen un ataque en su contra por ser mujer y también contra la “cuarta transformación”.

“Yo nunca recibí dinero de él, eso lo dejo muy claro, categóricamente, nunca he tomado dinero de los trabajadores (…) es muy rentable hablar de la cuarta transformación, yo estoy en funciones, ahorita no es temporada electoral pero se avecina y tal vez por eso”, sostuvo.

Hasta 14 mil pesos de su sueldo pedían a extrabajador de la diputada local

José Alberto Flores Hernández difundió, en un video, el pasado 6 de agosto, que la secretaria de la diputada por el Distrito II, le retenía parte de su salario, con el argumento de que ese dinero era utilizado para pagar a otros colaboradores.

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En el video, que posteriormente retiró de sus redes sociales, Flores Hernández afirmó que le descontaban 14 mil 700 pesos quincenales de los 20 mil que cobraba. También reveló que un segundo colaborador de Dorheny García Cayetano era obligado al mismo descuento.

Excolaborador exhibió los moches de la diputada en un video, que después bajó de redes sociales. Crédito: TikTok / Fotografía_floherz

La denuncia generó diversas reacciones. Un día después de la difusión del video, personal de su entorno fue señalado por amagar al excolaborador con recurrir a la Ley Olimpia para inhibir la reproducción en redes sociales.

Morenistas se deslindan de la diputada

Integrantes de Morena en Veracruz se deslindaron de la diputada señalada y exigieron que sea ella quien aclare los señalamientos. El dirigente estatal del partido, Esteban Ramírez Zepeta, y el coordinador de Morena en el Congreso local, Esteban Bautista Hernández, pidieron una explicación directa de la legisladora.

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La gobernadora Rocío Nahle García solicitó que el caso se lleve ante la Fiscalía Anticorrupción para que no se quede solo en el terreno mediático.

La diputada Dorheny con la gobernadora Rocío Nahle. Crédito: Dorheny Cayetano / Meta

Nahle García fue clara en señalar que este tipo de prácticas no deben permitirse: “No debe de ser eso, ni de Morena ni de ninguno. Me he encontrado también esos comentarios con otros personajes, de otros partidos; no debe de ser de nadie”.

Dicha petición de Rocío Nahle derivó en la presentación de una denuncia penal, el mismo día que lo solicitó, y en el inicio de la carpeta de investigación 539/2026 en la Fiscalía Anticorrupción

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Pese a que ya está en la mira de altas esferas morenistas, Dorheny García Cayetano rechazó haber pedido “moches” a sus colaboradores.