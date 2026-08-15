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Christopher Landau usa a la mariposa monarca para ‘aliviar tensión’ tras polémica publicación ligada a retiro de visas

El subsecretario de Estado dijo que las dos naciones prosperan cuando hay cooperación en espíritu y respeto mutuo

Christopher Landau usa a la mariposa monarca para ‘aliviar tensión’ entre México y EEUU
Christopher Landau usa a la mariposa monarca para ‘aliviar tensión’ entre México y EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, aprovechó la migración de la mariposa monarca para intentar ‘aliviar la tensión’ entre México y el gobierno estadounidense, luego de que ayer publicó una imagen que, en la opinión pública, se interpretó como una respuesta al retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán.

En su cuenta de X, el funcionario y exdiplomático señaló que las mariposas monarca comenzaron a llegar a Estados Unidos, para después viajar a México. lo cual consideró un recordatorio de la relación “duradera y simbiótica” entre ambos países.

En la misma publicación, narró que durante su gestión como embajador de Estados Unidos en México visitó los bosques de Michoacán donde se refugian las mariposas monarca.

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“Las mariposas monarca han llegado para la temporada, un buen recordatorio de la relación duradera y simbiótica entre Estados Unidos y México.

“Durante mi mandato como Embajador de Estados Unidos allí, tuve la bendición de visitar los bosques donde los ancestros de esta mariposa pasaban el invierno”, esribió en la red social.

El funcionario indicó que este hecho lo hizo reflexionar sobre que las dos naciones “prosperan” cuando hay cooperación en espíritu y respeto mutuo, principalmente en el combate a la inseguridad, la migración y el comercio.

“Como han reconocido @POTUS @realDonaldTrump y el Presidente mexicano @Claudiashein, ambos países prosperan cuando cooperamos en un espíritu de respeto mutuo en temas críticos como la seguridad, la migración y el comercio”, puntualizó.

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En este sentido hizo un llamado a no permitir que “el ocasional estallido de drama político nos distraiga de este punto fundamental”.

Christopher Landau usa a la mariposa monarca para ‘aliviar tensión’. | X Christopher Landau
Christopher Landau usa a la mariposa monarca para ‘aliviar tensión’. | X Christopher Landau

¿Qué imagen publicó Landau?

Ayer, el subsecretario de Estado de Estados Unidos retomó en redes sociales una publicación que advertía que las visas estadounidenses pueden ser revocadas sin previo aviso y agregó un mensaje desafiante: “¿Estás disfrutando el show? Amarás la siguiente parte”.

Landau, conocido como “El Quitavisas”, ya había hecho referencias humorísticas a su papel en la revocación de permisos migratorios a figuras mexicanas desde 2025.

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La reacción de Landau se produjo después de que López Beltrán hiciera pública la cancelación de su visa y enviara una carta al presidente Donald Trump, cuestionando la decisión y señalando que fue ordenada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y Landau.

López Beltrán calificó la medida como “politiquera y propagandística”, negó haber cometido actos inmorales o delictivos y sugirió que la cancelación responde a motivaciones políticas.

También preguntó a Trump si estaba al tanto de la medida y afirmó que, de no ser así, debería revisar la actuación de sus funcionarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la cancelación de visas a personas políticamente expuestas es una forma de injerencia en asuntos internos de México y cuestionó que estas medidas debieran aplicarse de manera uniforme a otros países si estuvieran realmente motivadas por razones de seguridad o delitos.

Sheinbaum negó que exista una investigación contra López Beltrán en México por presunto huachicol fiscal y defendió la soberanía de las instituciones mexicanas.

Morena respaldó a López Beltrán y rechazó el uso de instrumentos migratorios como mecanismo de presión política.

El PAN, por su parte, afirmó que López Beltrán aparece en una carpeta de investigación sobre huachicol fiscal, aunque esto ha sido presentado en términos de debate político y no como una resolución judicial.

La cancelación de la visa de López Beltrán abre un nuevo capítulo de tensión política entre México y Estados Unidos, con intercambio de declaraciones entre funcionarios y dirigentes de ambos países, mientras el debate sobre la injerencia y el uso de medidas migratorias continúa escalando.

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