Vencer o morir: el cambio de estrategia de Alito Moreno para salvar al PRI

Alito Moreno han cambiado su postura en los últimos días (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

La coalición Va por México -conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- parecía firme y decida a posicionarse como una alternativa opositora al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, parece estar viviendo sus últimos momentos de existencia.

Mucho se ha cuestionado al tricolor por aparentemente haber cambiado de bando durante la discusión de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre para que el ejército permanezca más tiempo en las tareas de seguridad pública provocó un rompimiento en la oposición.

Lo anterior provocó que los dirigentes nacionales del PAN y PRD, Marko Cortés Mendoza y Jesús Zambrano Grijalva, pidieran al PRI retirar la iniciativa de la discusión de la Cámara de Diputados; sin embargo, la bancada tricolor en San Lázaro, encabezada por Alejandro Alito Moreno Cárdenas, se negó, por lo que el resto de la coalición acordó una suspensión definitiva de la alianza.

No obstante, el rompimiento coincidió con el anuncio de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, de frenar la difusión de audioescándalos contra el priista debido al proceso judicial que enfrentan, situación que algunos sectores de la población señalaron como un presunto acuerdo entre AMLO y Moreno Cárdenas.

Reforma eléctrica y audioescándalos

Alejandro Moreno y el PRI votaron en contra de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Los años recientes no han sido benevolentes para el Revolucionario Institucional, desde la pérdida de la Presidencia de la República hasta la disminución de poder nacional, el partido ha dejado atrás la figura de partido hegemónico que representó en el siglo XX.

No obstante, uno de sus puntos de inflexión se dio este 2022, luego de que el PRI se negara a votar a favor de la Reforma Eléctrica que propuso el mandatario mexicano, pues el pasado 18 de mayo con 275 votos a favor y 233 en contra, la iniciativa no pasó en la Cámara de Diputados al no contar con mayoría calificada.

Semanas después, Sansores San Román comenzó a presentar audios en contra del priista durante su emisión de Facebook Martes del Jaguar, en los cuales se le pudo escuchar que presuntamente aceptaba o cometida delitos del fuero federal, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGR) de Campeche comenzó una investigación por presumible enriquecimiento ilícito.

Ante los audiescándalos semanales, el líder del tricolor acusó que se trataba de una “venganza” en contra de su persona, por parte del gobierno federal, al no haber emitido los sufragios a favor para que pasara la iniciativa presidencial, acusaciones que la Cuarta Transformación negó rotundamente.

Peticiones de renuncia del PRI

Los exlíderes del PRI se reunieron con Alito Moreno y pidieron que abandonara el partido (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Ante la difusión de audios en contra del priista, las voces de la oposición -específicamente del PAN y del PRD- mostraron su respaldo a Moreno Cárdenas, por lo que acusaron que se trataba de una persecución política, discurso que el priismo también adoptó.

Uno de los principales problemas que tuvo que enfrentar el priismo fue durante las elecciones de este año, pues los audios coincidieron con el cierre de las campañas a la gubernatura de seis meses, por lo que muchos consideraron que tal acto disminuyó -no en su totalidad- votos para la alianza, específicamente en estados que siempre habían sido gobernados por el PRI: Oaxaca e Hidalgo.

Aunque no todas las voces internas siguieron dicha línea discursiva, existieron otros personajes que pidieron al presidente nacional del Revolucionario Institucional renunciar a su cargo, debido a que estaba “manchando” la imagen partidaria. Voces como la de Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes, por mencionar algunos.

Debido al reclamo de dichos personajes, además de algunos grupos de la militancia, Alito se negó a abandonar su cargo y sentenció que se quedaría al frente del partido hasta que concluyera su mandato, es decir, hasta agosto de 2023.

Guardia Nacional y Va por México

La iniciativa del PRI sobre el ejército causó el rompimiento de Va por México (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Los audios continuaron apareciendo hasta el mes de agosto, en medio de amparos y denuncias entre Moreno Cárdenas y Layda Sansores; tanto así que la Fiscalía de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados iniciara un proceso de desafuero contra el exgobernador.

No obstante, semanas más tarde, durante la discusión de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, sorprendió a la oposición que el PRI presentó una iniciativa para que el ejército continúe en las actividades de seguridad pública.

Incluso porque el presidente López Obrador celebró que el PRI se haya desmarcado de la línea legislativa de Va por México, acción que muchos han catalogado como el fin del fuego entre ambos grupos políticos; sin embargo, esto aún no concluye, ya que el PRI sentenció que no apoyará ni votará a favor del Presupuesto de Egresos 2023 ni la Reforma Electoral que enviará AMLO al Congreso de la Unión.

