Gustavo Adolfo Infante se peleó con Chiquis Rivera

Chiquis Rivera reclamó a Gustavo Adolfo Infante que le pida entrevistas cuando, al mismo tiempo, habla mal de ella (Instagram/@chiquis/Getty Images)

Chiquis Rivera arremetió contra Gustavo Adolfo Infante por los comentarios que ha hecho sobre ella, inclusive le negó la posibilidad de algún día entrevistarla. El periodista no se quiso quedar callado y le aseguró que no come gracias a ella.

La discusión entre Janney, hija de Jenni Rivera, y el titular de De Primera Mano comenzó a partir de la entrevista a Juan y Rosie Rivera que se emitió en el programa hace unos días. En dicha conversación, varias veces se mencionó a Chiquis y sus hermanos, lo que no habría sido del agrado de la cantante.

La intérprete de Abeja Reina envió un largo mensaje a Infante, en éste lo criticó por haber hablado “mal” de ella y aún así pedirle una entrevista. Chiquis aseguró que el comunicador la necesita para poder levantar el rating de su programa, pero no aceptará nunca una entrevista con él porque “yo de pende*** no tengo nada”, escribió a Gustavo Adolfo.

Este fue el mensaje con el que inició la discusión (Captura de pantalla/De Primera Mano)

“Sigue hablando mal de mí... gracias a Dios no me afecta en lo absoluto! Tú necesitas de mí para tus ratings... así que dale. Si yo te puedo dar de comer de una manera u otra... pues qué bueno! Adelante. Pero no tienes vergüenza”, se lee en parte del mensaje de Janney.

El periodista la confrontó, diciéndole que no va a volver a pedirle una entrevista, inclusive ironizó con un “no sé de qué voy a comer”, y lo que le causó más molestia a Chiquis fue que Gustavo Adolfo Infante mencionara a Jenni Rivera, echándole en cara que no habría aprendido de su madre.

Janney volvió a arremeter contra el titular de Pájaros en el Alambre señalándolo por haber tenido los mismos problemas con la Diva de la Banda. Además, recordó que esta no ha sido la primera vez en que se enoja por lo que dice sobre ella, pues en una ocasión anterior Gustavo Adolfo inclusive le pidió disculpas y ella las aceptó.

Con esta serie de mensajes, Janney se defendió de las indirectas del periodista y recordó la mala relación que él llevó con su madre (Captura de pantalla/De Primera Mano)

“¡Ya te la pasé una vez! ¡Me pediste disculpas y te perdoné! No entiendo, ¿por qué me odias tanto? (...) Que no se te olvide, ella (Jenni Rivera) también se las vio contigo por las mismas razones. Hablaste mal de ella varias veces, pero ahora todos quieren hacerse pasar por los mejores amigos”

Infante se defendió diciendo que él ha sido “prudente” y “decente” con la memoria de la Gran Señora y, además, se ha dedicado a ejercer su trabajo como periodista, no a odiarla. El comunicador finalizó esta discusión advirtiendo a Janney que él continuará haciendo su trabajo a pesar de sus comentarios.

Después de presentar esta conversación, Gustavo Adolfo aprovechó para enviarle otro mensaje a Chiquis, con el cual le dijo que no es necesario que ella lo esté soportando, así como tampoco él a ella, pero si tiene que nombrarla “aunque te enojes, voy a hablar de ti”.

Como lo mencionó la hija de Jenni Rivera, esta no es la primera vez que se enoja con el periodista, pues hace dos años Infante puso en duda el estado de salud de Janney, esto luego de que ella y su entonces esposo, Lorenzo Méndez, dieran positivo a COVID.

En aquel entonces, el presentador cuestionó si verdaderamente se habían enfermado, pues ambos lucían bien, pero se retractó en vivo en De Primera Mano. Durante la emisión de un programa, Gustavo le pidió disculpas a Chiquis y ella agradeció que reconociera su error.

