Rewind Hispano 2022: qué youtubers mexicanos salieron en la recopilación

(YouTube/Alec Hernández)

El creador de contenido Alec Hernández ya lanzó su Rewind Hispano, es decir, la recopilación de los momentos más destacados durante 2022 en YouTube para la comunidad de Latinoamérica, España, Andorra y otros países en donde se habla español.

“Tras duros meses de trabajo, aquí tenéis mi Rewind Hispano 2022. Sin ninguna duda, el más especial. Este proyecto cumple 5 años con la edición del 2022. Gracias por hacer esto posible. Alec Hernández/Alecmolon”, escribió.

Aunque muchos expresaron descontento por la ausencia de ciertos creadores de contenido como El Rubius, los internautas aplaudieron la aparición de algunos youtubers mexicanos. Y es que fue este streamer quien incentivó la batalla en Reddit Place, pero no fue reconocido por ello.

En el video de poco más de 20 minutos aparecieron los siguientes mexicanos que suben videos sobre videojuegos y humor.

-Ari Gameplays, quien realiza videos de variedad de videojuegos, tiene 24 años y emocionó durante su triunfo en la Velada del Año 2.

-Quackity, cuyo nombre real es Alexis y es uno de los youtubers más jóvenes, pues nació en el 2000 y tiene apenas 19 años. Aunque actualmente vive en Los Ángeles, Estados Unidos, en sus transmisiones en vivo cambia constantemente de hablar en español a inglés. Recientemente formó parte de la serie Karmaland junto a sus colegas españoles.

-La Rivers

-Adrian Marcelo

-SoyChapa

-Ama blitz

-Vicky palami

-Rocio dta, originaria de Sinaloa

En octubre, AuronPlay y El Rubius tuvieron una polémica porque supuestamente se burlaron de los premios ESLAND, concretamente con la población mexicana pues habrían hecho comentarios negativos sobre la sede de este evento de videojuegos.

Tan pronto como David The Grefg Cánovas hizo el anuncio sobre que la sede sería en México, tanto Rubén El Rubius y AuronPlay ya dejaron en claro que tienen una gran disposición de viajar para el evento.

Después de la polémica, fue durante su transmisión de Twitch de este 27 de octubre que Auron habló sobre las duras críticas que recibió e intentó aclarar que sus palabras no tenían como objetivo ofender a la comunidad que lo ve.

(Foto: Instagram/@auronplay y @elrubiuswtf)

Supuestamente, el creador de contenido solo estaba haciendo uso de su conocida ironía, además, su comentario sobre el coronavirus surgió porque en la primera edición de los ESLAND se contagió de la enfermedad que provocó una pandemia. “Real tuve COVID en ESLAND 1, Barcelona”, mencionó.

“Era un chiste entre amigos, aquí no nos estamos metiendo con México ni con nadie, nos estábamos metiendo con Komanche, que es nuestro colega, es un chiste que quiere decir que él está más tiempo en España que en México. No va con mala intención, no es ‘Me apetece jod..r a todo México, me apetece porque soy tonto’ Esto es broma pero no va para atacar a nadie, decir “que pereza ir por 12 horas”, pero yo creo que el 98% de los invitados irá “, dijo.

Qué fue lo que dijeron Rubius y AuronPlay

En medio de una transmisión en Twitch, El Rubius mencionó lo siguiente:

“Si Barcelona ya me parecía lejos (la primera edición)... si hacen el evento principal en México, que paguen otros mini eventos en España y Andorra también para que la gente si vaya, nadie va a ir a México, solo tú, Juan (Guarnizo)”, en referencia al youtuber que apareció en el Rewind Hispano, pero cuya nacionalidad es colombiana.

Por su parte, AuronPlay mencionó lo siguiente: “Yo creo que en los ESLAND solo van a estar Grefg, Juan Guarnizo y Luisito Comunica” y “A mi ya me dio COVID solo de pensar en ir”.

