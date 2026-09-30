El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

Guardar

Jorge Kahwagi, empresario y exboxeador fallecido este 30 de septiembre a los 58 años, sostuvo con Marlene Favela una de las relaciones sentimentales más comentadas de su vida pública. El romance comenzó en la segunda mitad de los años dos mil y se extendió durante cuatro años.

La pareja llegó a comprometerse en matrimonio e inició los preparativos de una boda que finalmente no se concretó. El anillo de compromiso llegó a entregarse, pero el enlace nunca se celebró.

PUBLICIDAD

La relación terminó en el 2010 y, de acuerdo con la versión de la actriz, finalizó de manera amistosa y sin conflictos.

¿Por qué Jorge Kahwagi y Marlene Favela terminaron su relación?

Por qué terminaron Jorge Kahwagi y Marlene Favela, esto dijo la actriz sobre su relación

El vínculo entre ambos concluyó en 2010. Favela explicó después que ella y Kahwagi entendieron que sus caminos debían continuar por separado.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2013, la actriz recordó la etapa como una relación basada en el respeto y la complicidad. “Jorge fue una persona importantísima en mi vida, compartí muchos años con él”, declaró Favela al periodista.

Sobre los planes de boda que no se cumplieron, la actriz añadió una frase que repitió en distintas entrevistas: “Teníamos planes de casarnos, obviamente tenía un anillo de compromiso, pero siempre he dicho: haz planes para que Dios se ría de ti. No éramos, lo entendimos y teníamos que seguir cada quien con nuestras vidas”, dijo Favela al medio Quién.

PUBLICIDAD

Marlene Favela habla de una separación “de adultos”

La actriz insistió en que la ruptura no estuvo marcada por reclamos ni rupturas abruptas. “Fuimos adultos en decir lo que queríamos, lo que pensábamos; cuando las cosas se terminan, cuando tu proyecto de vida va en un rumbo diferente al de la otra persona, debes decir adiós, que Dios te bendiga, te amo, te adoro y quiero que seas muy feliz”, compartió Favela.

Tras la separación, ambos evitaron confrontaciones públicas. Marlene Favela llegó a declarar en entrevistas posteriores que prefería no dar más declaraciones sobre su expareja.

Jorge Kahwagi y Marlene Favela

Jorge Kahwagi también tuvo un noviazgo con la cantante Ana Bárbara

La relación con Favela no fue la única sentimental que marcó la vida pública de Kahwagi. El empresario también sostuvo un noviazgo con la cantante Ana Bárbara, que duró poco más de cinco meses.

PUBLICIDAD

Esa relación terminó porque los compromisos profesionales de ambos les dejaban poco tiempo para convivir. “Cuando yo tengo tiempo ella está ocupada y al revés”, dijo entonces Kahwagi.

Esa separación tampoco estuvo marcada por conflictos constantes entre la pareja. El romance con Ana Bárbara se ubicó dos años antes de que Kahwagi iniciara su relación con Favela.

Ana Bárbara conquistará Times Square en Nueva York como parte del especial de Año Nuevo ‘Feliz 2026′ (Foto: Instagram/ Ana Bárbara )

La relación con Favela fue la que ocupó mayor tiempo en la vida pública de Kahwagi: estuvieron juntos varios años, llegaron a comprometerse y estuvieron cerca de casarse antes de poner fin a su historia en 2010.

¿De qué murió Jorge Kahwagi?

Jorge Kahwagi Macari habría muerto por un derrame cerebral este 30 de septiembre en la Ciudad de México, a los 58 años. La versión fue difundida por el periodista Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión de Sale el Sol, programa de Imagen Televisión.

PUBLICIDAD

“Desafortunadamente, Jorge Kahwagi acaba de fallecer a los 58 años de edad de un derrame cerebral aquí en la Ciudad de México. Descanse en paz, Jorge Kahwagi”, dijo Infante durante el programa.

MEXICO, D.F. 30JUNIO2005.- El boxeador Jorge Kahwagi, previo a la conferencia de prensa que ofreció a los medios de comunicación con motivo de su proxima pelea. FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM

La información fue confirmada posteriormente por Roberto Palazuelos, amigo cercano de Kahwagi, en declaraciones al medio Quién. Palazuelos coincidió en que la causa de muerte fue un derrame cerebral.

Parejas de Jorge Kahwagi

De acuerdo con diferentes medios, Jorge Kahwagi estuvo relacionado sentimentalmente con al menos nueve mujeres del medio artístico, aunque solo algunas de esas relaciones fueron confirmadas de manera oficial por ambas partes.

Relaciones confirmadas

Marlene Favela fue la relación más seria y duradera de Kahwagi. El noviazgo se hizo público en 2007 y se extendió hasta 2010. La pareja compartió casa, viajó junta y celebró un Año Nuevo en Brasil. En 2009 Favela recibió el anillo de compromiso, pero el matrimonio nunca se concretó.

PUBLICIDAD

El empresario habría fallecido por un derrame cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ana Bárbara confirmó su romance con Kahwagi en 2005 durante una entrevista en el programa Hoy, donde lo describió como un hombre generoso. La relación duró alrededor de cinco meses y terminó por las agendas de ambos. “Cuando yo tengo tiempo ella está ocupada y al revés”, explicó Kahwagi en el programa Todo para la mujer.

Rumores y acercamientos no confirmados

Paty Muñoz fue vinculada con Kahwagi luego de que ambos coincidieran en Big Brother VIP en 2004, tras salir del programa. La relación nunca fue confirmada formalmente por ninguno de los dos.

Martha Julia también fue relacionada con Kahwagi en 2004. Según la reportera Vicky López, colaboradora de Todo para la mujer, Kahwagi habría sido “el tercero en discordia” en la relación que la actriz mantenía entonces con Gabriel Soto. Ambos negaron que existiera un noviazgo formal.

PUBLICIDAD

Jorge Kahwagi Macari fue vinculado sentimentalmente con varias celebridades. (Infobae México: Jovani Pérez)

Ninel Conde fue relacionada con Kahwagi en diciembre de 2004. La propia actriz declaró a Maxine Woodside que salían “en plan de amigos” y que se conocían desde años atrás, aunque no descartó que después pudiera surgir algo entre ellos.

Belinda fue vinculada públicamente con Kahwagi, pero la cantante negó que hubiera existido un romance.

Luz Elena González apareció mencionada en publicaciones de 2005. People en Español señaló que se les había visto cerca, aunque presentó la versión como un rumor de prensa, no como una relación confirmada.

Galilea Montijo también fue mencionada entre sus vínculos sentimentales, aunque el noviazgo nunca se confirmó de manera oficial.

Inés Gómez Mont habría sostenido un noviazgo con Kahwagi antes de que la conductora se casara con su primer esposo, Javier Díaz.