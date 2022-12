Por qué el CJNG y otros cárteles dan regalos a la población, según AMLO

AMLO reaccionó ante la entrega de regalos por parte de presuntos integrantes del CJNG (Foto: especial)

Luego de que presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entregaran regalos y juguetes a habitantes de Guadalajara, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó ante los obsequios que ofrecieron los supuestos miembros del crimen organizado. El mandatario comentó que los criminales suelen entregar diversos artefactos para ganarse el apoyo de las bases sociales.

Los comentarios de AMLO se dieron durante la conferencia matutina del martes 27 de diciembre, luego de que se registrara la entrega de regalos por parte de supuestos miembros del también llamado cártel de las cuatro letras.

“Las bandas de delincuentes se apoyaban mucho en las bases sociales, en la gente de las comunidades, que entregaban despensas, mercancías, juguetes”, comentó el mandatario.

El grupo criminal habría repartido juguetes y regalos en el estado de Jalisco (Foto: especial)

Cabe recordar que un desfile de camionetas adornadas con motivos navideños circularon en Jalisco mientras que a los costados de las calles se pudo ver a varias personas que se acercaban a los presuntos miembros del cártel liderado por El Mencho. Las acciones fueron registradas en video el pasado 24 de diciembre.

López Obrador mencionó que el mecanismo ha sido reactivado por algunas organizaciones delictivas para que puedan ser protegidos por los propios pobladores.

“Últimamente están queriendo algunos grupos reactivar este mecanismo de apoyar a la gente. Si se decomisa cocaína, sale una comunidad y protege a los traficantes, incluso busca retener a elementos del Ejército, de la Guardia (Nacional), para que no se lleve a cabo la acción, que no se confisque la cocaína”.

Incluso mencionó que en Jalisco se han dado manifestaciones en contra de la Guardia Nacional y también sigue ocurriendo en Michoacán. AMLO añadió que la gente no debe dejar manipularse. “No se dejen manipular, que no protejan a estas bandas, que no se dejen”, comentó.

Cabe recordar que apenas el lunes 26 de diciembre se informó que autoridades investigaran los hechos que ocurrieron a tan solo 300 metros de las instalaciones de la policía, según informaron medios locales.

La Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara entregó a la Fiscalía de la entidad información sobre la entrega de juguetes por parte de los supuestos sicarios. “Se amplió con investigación de campo y entrevistas a vecinos, quienes refirieron que el 21 de diciembre personas que no se identificaron fueron a regalar juguetes en varios vehículos en Esmeralda y Eulogio Parra”, se pudo leer en un comunicado

Quién es el miembro del CJNG que estaría detrás de los regalos

"El Doble R" sería el integrante del CJNG responsable de la entrega de regalos (Foto: Especial)

En las grabaciones compartidas en redes sociales se escucha decir que los obsequios son mandados por el señor “RR” o “Doble R” quien ya ha sido identificado como uno de los altos mandos del CJNG.

Según los información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), El Doble R comenzó su carrera criminal en Jalisco, aunque más tarde decidió incursionar en Michoacán y terminó extendiéndose hacia Guanajuato y Zacatecas.

Además está presuntamente relacionado con el asesinato del entonces secretario de Turismo de Jalisco, José de Jesús Gallegos Álvarez, ocurrido en marzo de 2013. Incluso sería el responsable de la producción y difusión de los videos que se han difundido sobre el grupo criminal.

La entrega de los obsequios sucedió tan solo unos días después de que fue capturado Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana quien fue detenido por militares y miembros de la Guardia Nacional el pasado 20 de diciembre. Dicha persona es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho.

