El zar antidrogas acusado falsamente de colaborar con los Beltrán Leyva que terminó como profesor de la UNAM

Noé Ramírez Mandujano fue detenido en el marco de la "Operación Limpieza". (Infobae)

El jueves 20 de noviembre de 2008, el ex subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), Noé Ramírez Mandujano, fue separado de su cargo y detenido por supuestamente recibir sobornos de los cárteles de los Beltrán Leyva y del Pacífico.

Al momento de su detención, efectuada en el marco de la llamada “Operación Limpieza”, por la que cerca de 25 altos funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (hoy, FGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública fueron detenidos, Ramírez Mandujano fungía como representante de la PGR ante la Oficina de la ONU para las Drogas en Viena, Austria.

Despachaba en el país europeo cuando recibió el llamado de las oficinas centrales en la Ciudad de México para asistir a una reunión de agregados de la dependencia en el extranjero. Llevaba también 14 años ininterrumpidos dentro de la PGR, en los cuales pasó por todos los peldaños antes de llegar a lo más alto, empezando como agente del Ministerio Público.

La acusación

En el sexenio de Felipe Calderón, García Luna fue llamado "el super policía" debido al gran poder que tuvo (Cuartoscuro)

Antes de conocerse la detención de Ramírez Mandujano circuló la versión en la prensa de que otro ex alto mando policial cercano al ministro de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, ex “súper policía” recluido actualmente en Estados Unidos, había sido detenido, pero posteriormente dicha versión fue desmentida.

Un testigo de la PGR supuestamente señaló a Ramírez Mandujano de haberse reunido, en al menos dos ocasiones, con miembros del Cartel del Pacífico en la capital mexicana, en una de las cuales se le habría entregado 450 mil dólares.

La versión señalo que los narcos le habrían prometido pagos mensuales por la misma cantidad a cambio de información sobre investigaciones en contra del cártel, uno de los grupos más poderosos del narcotráfico. Noé Ramírez fue acusado de delincuencia agravada y delitos contra la salud.

Absolución

Noé Ramírez fue perseguido por los calderonistas y absuelto por el peñismo. (Infobae)

El 15 de abril de 2013, después de pasar cuatro años preso, Ramírez Mandujano fue absuelto por la justicia y abandonó el penal de Nayarit debido a que se habían presentado pruebas falsas, supuestamente fabricadas desde la propia PGR durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, de Acción Nacional (PAN).

El titular del Juzgado de Procesos Penales Federales del Estado de Nayarit, Mauricio Fernández de la Mora, aseguró que “no se entregó prueba idónea y legal que estableciera que el acusado formara parte de esa red de corrupción ni tampoco que advirtiera alguna irregularidad en su encargo como subprocurador”.

“Este caso deja una lección muy clara y lo que debemos hacer es profesionalizar, capacitar y preparar a las fiscalías, a los ministerios y a las policías investigadoras”, dijo en aquel entonces el presidente priista Enrique Peña Nieto.

Fue absuelto durante el sexenio de Peña Nieto (Cuartoscuro)

“Yo tenía la confianza de que esto no podía ocurrirme, por el puesto que yo tenía, y no obstante se fabricaron pruebas en mi contra y me mandaron 4 años injustamente a prisión”, sostuvo el propio Ramírez Mandujano en entrevista con Animal Político.

Tras su liberación, el ex funcionario reactivó los trámites para titularse en el doctorado que realizaba en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) previo a ser detenido, con la tesis “Delincuencia Organizada y Garantismo Penal. En busca del equilibrio”.

Eventualmente se convirtió en profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la FES Acatlán de la UNAM y este año se dio a conocer que regresó a la función pública al ser uno de los 43 aspirantes a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

