Cómo obtener subsidios en CDMX y Edomex para la tenencia en 2023

En Ciudad de México las tenencias contarán con subsidios (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

El Estado de México anunció que a partir de 1 de enero del 2023 se subsidiará el pago de tenencias vehiculares y contarán con un descuento especial durante en los primero 3 meses. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza y el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, también indicaron que las personas que se han retrasado en el pago de sus obligaciones tendrán oportunidades para ponerse al corriente en los adeudos.

De acuerdo a las autoridades estatales las persona que son candidatas a obtener el subsidio al 100 por ciento son aquellos automovilistas que estén registrados en el padrón vehicular del estado, que residan en la entidad y cuenten con un carro con valor de hasta de 400 mil pesos y en caso de motocicletas a no mayor de 115 mil.

Estos condiciones son aplicables a personas físicas y morales sin fines de lucro siempre y cuando el depósito al refrendo sea dentro de la fecha dictaminada para hacer efectivo el derecho, el cual debe de realizarse del 1 de enero al 31 de marzo del siguiente años (2023), así como también no contar con adeudos de tenencia de años pasados y tener la tarjeta de circulación con chip vigente.

Los vehículos no deberán de tener multas o adeudos para hacer uso de los beneficios (Karina Hernández / Infobae)

Requisitos

Además de no contar con adeudos y no pasar el valor de factura dictaminado por las autoridades, los vehiculares que deseen tener los descuentos y los subsidios al 100 por ciento deben de contemplar:

-Pagar en una sola exhibición las cuotas de las contribuciones no eximidas

-No contar con falta vehiculares administrativas

-Tener en orden los lineamentos genérelas conforme a lo dictaminado por la Secretaría de Finanzas

-No olvidar pagar el reemplacamiento en los tres primeros meses

El costo del refrendo conforme al Código Fiscal de la Ciudad de México y Estado de México para el siguiente año es de un total al 628 pesos por vehículo y 511 pesos para motocicletas registradas.

El pago se podrá realizar en establecientes como: Tesorería, Bancos , tiendas de convencía, tiendas departamentales y en línea. Esta última opción se deberá de hacer a través de la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Al entrar al portal se deberá llenar los requisitos solicitados como el número de placas del vehículo o motocicleta así como información personal como teléfono celular, correo electrónico y datos bancarios. Después de que sea realizado el pago la dependencia correspondiente enviará un comprobante de factura para cualquier aclaración.

Los tramites en la CDMX Ciudad de México se podrán hacer en línea (CUARTOSCURO.COM)

En el caso del Estado de México podrán ingresar a la página Tenencia Edomex y llenar los requisitos correspondientes como datos personales (número, correo, etc.) y forma de pago. También se enviará un comprobante de pago que verifique la acción.

Los casos que no podrán ser sujetos estos subsidios y descuentos serán aquellos no paguen en el tiempo correspondiente a pesar de tener los demás requisitos; tener irregularidades en datos o falsedades en la información proporcionada. También serán descartados aquellos usuarios que no cumplan con algún requisito solicitado o sí los carros o motocicletas tengan placas registradas en otras entidades.

Así como también aquellas personas que cuenten con placas expedidas en el año 2017 o fechas anteriores que no hayan renovado las placas a partir del 2018, así como también adeudos en tenencias pasadas o cuenten con otros beneficios fiscales para el pago vehiculares.

