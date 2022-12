El presunto mensaje que la Sedena buscaría enviar con la captura de Tony Montana

Mejor conocido como Tony Montana, el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes fue aprehendido el pasado 20 de diciembre (Sedena)

Tlajomulco de Zúñiga fue el escenario en donde el pasado martes 20 de diciembre se llevó a cabo un fuerte operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que culminó con la detención de Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana.

Pese a que la detención del hermano de Nemesio Oseguera Cervantes -líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)- fue considerada por la dependencia que encabeza Luis Cresencio Sandoval como un fuerte golpe a la organización criminal, para la opinión pública la captura de Tony Montana ha dejado más dudas que respuestas.

Y es que cabe recordar que en las ocasiones anteriores cuando han sido detenidos cabecillas o jefes de plaza del poderoso cártel de las cuatro letras, en entidades de la República Mexicana en donde tienen presencia se han desatado hechos violentos como narcobloqueos o balaceras, los cuales no se vieron en esta ocasión con la captura de Antonio Oseguera Cervantes.

Además, dicha detención se da en un contexto en el que el Gobierno Mexicano informó que se encontraba negociando el rescate del coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), José Isidro Grimaldo Muñoz, quien hasta el momento en el que se escribe esta nota se encuentra desaparecido al haber sido presuntamente secuestrado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El mensaje de la Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encabezó el operativo de la captura del hermano de "El Mencho" cuando regularmente dichas diligencias eran realizadas por la Secretaría de Marina (Semar)

Respecto a los recientes hechos, analistas en temas de seguridad y narcotráfico -como lo es el periodista Óscar Balderas- han dado a conocer ciertas reflexiones que ha dejado la captura de quien está identificado como operador financiero y proveedor de armamento para el cártel que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Si bien el analista no descartó que el secuestro del alto mando del Ejército Mexicano estuviera aislado a la captura de Antonio Oseguera Cervantes, las circunstancias en las que se dieron los hechos apuntan a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habría buscado enviar un contundente y puntual mensaje tanto para los miembros del crimen organizado como a la ciudadanía en general.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Óscar Balderas aseguró que las Fuerzas Armadas Mexicanas buscaron demostrar con la captura del hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, que todo aquel que se atreva a meterse con algún mando del Ejército Mexicano estaría enfrentando a la tropa completa, no obstante, lamentó que dicho mensaje llegara hasta ahora con el secuestro del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz y no por cualquier otro ciudadano mexicano que no fuera militar.

El periodista expresó su percepción sobre el mensaje que enviaría la Sedena con la captura del hermano de "El Mencho" (Captura de pantalla)

Por qué la captura de Tony Montana estaría relacionada con el secuestro del coronel de la Sedena

“Una ficha grande solo se negocia con una igual de grande”, es la frase con la que el periodista especializado en narcotráfico señaló la posible relación entre el secuestro del coronel del Ejército Mexicano y la detención de Antonio Oseguera Cervantes.

De acuerdo con analistas, podría existir una relación entre el secuestro del coronel de la Sedena y la captura del hermano de "El Mencho" (Twitter/@GNocturnaMX/Sedena)

El periodista hizo un especial énfasis en destacar que la detención de Antonio Oseguera Cervantes se dio en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en tanto que el coronel del Ejército Mexicano fue secuestrado en Tapalpa, a aproximadamente una hora y media de distancia pero ambos sitios en el estado de Jalisco.

Finalmente, llamó la atención que el operativo conjunto que culminó con la detención de Tony Montana fuera encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuando, regularmente, dichas acciones de inteligencia son realizadas por la Secretaría de Marina (Semar).

“Se podría tratar de un jugador muy importante en la estructura criminal con un elemento muy importante de la Sedena”, expuso el periodista especializado en narcotráfico.

