Entrenador de Andy Ruiz arremetió contra JC Chávez por críticas a su pupilo

Andy Ruiz fue criticado por JC Chávez en su pelea contra "King Kong" Ortiz (Fotos: Getty Images)

Andy Ruiz Junior, excampeón mundial de peso completo, fue blanco de severas críticas emitidas por Julio César Chávez y Eduardo Lamazón durante su última pelea del año 2022. El motivo de los analistas fue el desempeño que demostró contra el cubano Luis Ortiz, y por el cual puso en duda el resultado de la pelea. A pesar de su papel como voces autorizadas, Alfredo Osuna, entrenador del pugilista, contrarió a los personajes y dio su versión.

Meses después de su participación en la reyerta de exhibición contra el King Kong Ortiz, el mentor de Ruiz Jr. sostuvo una entrevista con Marco Antonio Barrera en el podcast Un Round Más. Durante su intervención fue cuestionado acerca del sentir al interior de su equipo luego de las palabras del Gran Campeón Mexicano, por lo cual destacó que generaron dolor y desconcierto.

“Duele desde el punto en que es el ídolo, es el Gran Campeón. (Somos) fanatiquísimos de él y todo. Han sido un poco fuertes las críticas. Los primeros días fueron fuertes porque circulaba por todos lados. Hubo un momento en el que ya ni las leíamos. Me brincaba. En el portal que fuera ahí estaba la noticia. Andy, muy sereno, publicó que esperaba un apoyo”, expresó.

Alfredo Osuna también ha llegado a criticar la postura de JC Chávez con Canelo Álvarez

Y es que en una pelea donde Ruiz Jr. se presentó como amplio favorito, su rival cubano tomó las riendas en algunos instantes del episodio. La iniciativa de Ortiz superó, por momentos, a la intención del mexicano por buscar el duelo a corta distancia. La situación llegó a desesperar tanto a Chávez como a Lamazón y lo dieron a conocer durante la transmisión diferida de la pelea en sus comentarios al micrófono.

“No te me huevones, hijo. No te quedes. Mueve tu cintura”, fue la frase de Osuna durante uno de los minutos de descanso. El diálogo pudo escucharse en la señal de televisión y Chávez aprovechó para dar a conocer su postura.

“‘No te ahuevones’ le dicen. Pues huev*n ha estado toda la pelea”, dijo Julio César. Por su parte, Lamazón dio su tarjeta para el episodio número 11 y advirtió que el mexicano corría el riesgo de perder. El diagnóstico de Lamazón dio pie para que el Señor Nocaut continuara criticando el desempeño de Ruiz.

“Andy Ruiz también, mi querido Rodo, ve. Parece que ¿qué es lo que está esperando? (...) Sí, pero que tire golpes el canijo, que se faje como mexicano (...) Eso se lo dijeron en la esquina ‘no te ahuevones’. Tira golpes, huev*n, eso se lo estoy diciendo yo”, pronunció en los micrófonos de Box Azteca.

A pesar de los cambios en la estafeta de la iniciativa, Ruiz logró quedarse con la victoria por la vía de las tarjetas. Incluso, intentó reivindicar su desempeño días después durante una entrevista con El Universal Deportes donde lamentó no haber recibido apoyo de Julio César y se defendió al asegurar que haber enfrentado a un zurdo en la categoría sin límite de peso fue un reto de grandes dimensiones.

Por su parte, en su charla con Marco Antonio Barrera, Osuna respaldó las declaraciones del pugilista y negó que haya sido una mala exhibición. Su justificación recayó en que su pupilo llevó a cabo una pelea “inteligente” y afirmó que el Gran Campeón Mexicano se dejó llevar por el impulso de la pelea.

“Yo pienso que fue por el momento, por la adrenalina del momento, por la situación. Sin embargo, fue una pelea inteligente. Yo estoy consciente de que no fue la más agresiva pero se vio bien. Con (Chris) Arreola no se había visto bien, al mismo Andy no le gustó. Andy lo dijo, yo estaba bien molesto”, afirmó.

