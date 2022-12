Faitelson felicitó el Perro Bermúdez a pesar de minimizar su carrera

La polémica surgió después de que el futbolista pidiera una segunda oportunidad al club América tras caso de violencia doméstica. (Foto: Especial)

Uno de los narradores mexicanos más sobresalientes en la últimas décadas terminó su ciclo como cronista de Copas Mundiales, se trata de Enrique Perro Bermúdez. Con un récord de 12 mundiales, el Perro cerró esta etapa en su carrera, por lo que recibió un sinfín de felicitaciones por su extensa trayectoria.

Y entre las personas que lo felicitaron destacó la de David Faitelson. El comentarista de ESPN le reconoció el legado que dejó en las narraciones de la selección mexicana y del Mundial; sin embargo, su mensaje de felicitación surgió después de que protagonizó una pelea con el Perro en la que aseguró que la carrera de Bermúdez de la Serna “no sirve”.

Fue a través de Twitter que Faitelson le dedicó unas palabras al cronista de 72 años. En su breve mensaje que escribió aseguró que el Perro sí tuvo una “trayectoria imponente” y que su legado perdurará por generaciones. También el controversial comentarista insistió en que el Perro Bermúdez recordó el otro significado del futbol más allá de lo deportivo.

Faitelson felicitó al Perro Bermúdez a pesar de decir que "no sirve" (Twitter/ @Faitelson_ESPN)

Así lo expuso David en su perfil verificado de Twitter:

“Felicidades, @enriquebermudez. Una trayectoria imponente. Lograste establecer un estilo que perdurará de generación a generación. Y nos recordaste algo fundamental: el futbol es un espectáculo, una distracción, una diversión, una alegría... !Felicitaciones!”.

Pero, a pesar de que el comentarista de Fútbol Picante etiquetó la cuenta del colaborador de TUDN no recibió respuesta alguna, tampoco le dio retuit como hizo con otras felicitaciones que recibió. Tal motivo orilló a que los internautas se lanzaran en contra de Faitelson y lo calificaron de “hipócrita”.

“Ni te pelaron. Jajajaja”, “y ¿qué pasó con el con todo respeto no sirve pa’ ni m**res?”, “no que puro uffff y recontrauff David, no recules esta grabado con Franco Escamilla”, “primero le dijiste que no sirve para ni m***res, fuera de narrar un partido... Si te ma****te”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su contra.

Perro Bermúdez se retiró de las coberturas mundialistas (Foto: Twitter/ @enriquebermudez)

Cabe apuntar que ambos periodistas deportivos arrastran una diferencia entre sí, la cual volvió a reforzarse con la opinión de Faitelson cuando aseguró que Enrique Bermúdez no es un periodista y que “no sirve” nada más que para narrar y decir frases como “Uuf, uuf, y recontra uuf”.

¿Qué dijo Faitelson del Perro Bermúdez?

Para el programa de Tirando la bola de Franco Escamilla, Faitelson se tomó la libertad de hablar de Enrique Bermúdez e insistió en que no es periodista deportivo y que únicamente sabe “darle sabor” a sus narraciones. Así que se expresó negativamente del experimentado cronista.

Recordó que el narrador de TUDN intentó “hacer periodismo”, pero no lo consiguió y ahí soltó toda su opinión al respecto.

“Lo intentó el Perro Bermúdez, pero el Perro es bueno haciendo ‘uuf, uuf y recontra uuf’, metiéndoles sabor a sus transmisiones, pero para todo lo demás —con todo respeto— no sirve para ni m**res”

Aquella frase se viralizó en redes sociales pues no solo quedó ahí el comentario de David, sino que agregó: “Es un narrador histórico, pero no le pidas periodismo porque no es periodista y no le pidas opinión porque no sabe dar opinión ¿no? bueno ¿o estoy diciendo alguna mentira? ¡por favor!”.

La frase llegó hasta instancias del Perro, así que se animó a responderle. En redes sociales Enrique Bermúdez apuntó que Faitelson solo era un periodista de “polémica barata”, por lo que le mandó un recordatorio de cómo ha sido su labor en ESPN.

“Y tu @Faitelson_ESPN, para que sirves? , solo para hacer polémica barata, porque en @ESPNDeportes, no te ponen a narrar o analizar un partido? Porque no sabes, eres un estúpido!!”

Anteriormente cuando Faitelson colaboraba en TV Azteca ambos analistas deportivos tuvieron una diferencia por una nota de color de David, pero poco después se pidieron disculpas y olvidaron la rivalidad.

