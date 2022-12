Así fue la explosión del Popocatépetl, Protección Civil declaró alerta Amarillo Fase 2

El volcán Popocatépetl tuvo dos explosiones este 17 de diciembre. (Skyalert)

Durante la noche de este 17 de diciembre, se registró una explosión en el volcán Popocatépetl exactamente a las 21:08 horas. De acuerdo a información proporcionada por la aplicación Skyalert, fragmentos incandescentes fueron lanzados a corta distancia del cráter y se reportó dispersión de ceniza hacia el estado de Puebla. Asimismo, se elevó una columna de vapor de agua y ceniza de 1.6 kilómetros de altura aproximadamente, la cual fue visible desde varios puntos de la Ciudad de México y estados colindantes con Don Goyo.

Falleció Octavio Rivero Serrano, exrector de la UNAM El también médico estuvo al frente a la máxima casa de estudios de 1981 a 1984 VER NOTA

Esta fue la segunda explosión del Popo en lo que iba del día ya que durante la madrugada se dio la primera detonación. Fue por medio de Twitter, que la cuenta @webcamsdemexico difundió un video con el momento exacto de la colisión acompañada de material ardiente.

“Explosión del volcán #Popocatépetl esta madrugada, 1:49 hrs”, se leyó en la publicación. Por su parte, el gobernador de Puebla Sergio Salomón, se pronunció a cerca de lo ocurrido y aseguró a los habitantes que el gobierno se mantendrá monitoreando la actividad del cráter.

Nos mantenemos en coordinación autoridades federales, estatales y municipales, luego que el Cenapred reportara actividad en el volcán

Nos mantenemos en coordinación autoridades federales, estatales y municipales, luego de que el #Cenapred reportara actividad en el #Popocatépetl.



El @Gob_Puebla realiza monitoreo y reportará incidencias a través de @PC_Estatal. Recuerden atender solamente información oficial. pic.twitter.com/Le9IqRF36R — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) December 18, 2022

Cabe mencionar que desde el inicio del mes de diciembre, el volcán presentó movimiento, sobre todo el pasado 3 de diciembre, cuando el volcán Popocatépetl registró el lanzamiento de una fumarola. Por medio de redes sociales se mostró un video en el que se mostró a “Don Goyo”, como es conocido, teniendo actividad fuera de lo que se cataloga como normal.

Profeco abrirá micrositio por boletos duplicados en concierto de Bad Bunny, podrían ser hasta 2 mil afectados El procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, exigió a Ticketmaster el reembolso e indemnización a los miles de fanáticos que compraron sus entradas y no pudieron ingresar al Estadio Azteca VER NOTA

Por tal motivo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha reiterado enfáticamente la recomendación de no ascender al cráter del volcán, pues era muy probable que se dieran explosiones como la de este sábado. Un fenómeno natural que se ha visto en varias ocasiones en el pasado, implican la emisión de fragmentos incandescentes y en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro.

Explosión del volcán #Popocatépetl esta noche, 21:07 horas, con expulsión de material incandescente.



Vista #Tlamacas. Gracias #CENAPRED



Para ver en tiempo real:https://t.co/La8s19PfBR



Video pic.twitter.com/9wFdmNsBJ1 — Webcams de México (@webcamsdemexico) December 18, 2022

Hasta el último reporte tras la actividad volcánica, emitido por la Coordinación Nacional de Protección Civil, el semáforo de alerta se mantiene en Amarillo Fase 2.

Claudio X. González se lanzó contra Monreal por Plan B de AMLO: “Mucho ruido y pocas nueces” El líder de Morena en el Senado se reunió con el secretario de Gobernación, así como con sus homólogos del PVEM, PT y PES para analizar la discusión del dictamen en materia electoral VER NOTA

Semáforo de Alerta Volcánica

Autoridades exhortaron a la población a mantenerse alertas y seguir las siguientes indicaciones para mantenerse seguros. Para advertir el peligro en el que se encuentra un volcán activo, como lo es el Popocatépetl, el Cenapred y la UNAM cuentan con el Semáforo de Alerta Volcánica.

Como cualquier otro semáforo, el de Alerta Volcánica tiene tres colores: verde, amarillo y rojo. En seguida te explicamos qué significa cada color:

Verde

El color verde significa que todo está en la normalidad, este color tiene dos fases, en la fase uno quiere decir que el volcán se encuentra en calma, mientras que en la fase dos solo se presentan ligeras manifestaciones de actividad, como fumarolas y actividad sísmica esporádica.

Amarillo

El color amarillo señala que la actividad del volcán es mayor. Este color está dividido en tres fases:

Fase uno, cuando el volcán presenta manifestaciones claras de actividad, como sismicidad volcánica local frecuente, fumarolas o plumas de vapor de agua y gas, así como emisiones esporádicas y ligeras de ceniza.

Fase dos, en esta el volcán muestra un incremento de actividad con explosiones esporádicas, pluma continua de vapor y agua, caída de ceniza leve a moderada en poblaciones cercanas, lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociados a las explosiones, crecimiento y destrucción de domos de lava, así como flujos de lodo o de escombros de corto alcance.

Fase tres, el volcán presenta actividad explosiva de escala intermedia a alta, crecimiento rápido de domos de grandes dimensiones y su destrucción en explosiones fuertes, plumas de vapor de agua, gases y cenizas persistentes, explosiones de intensidad creciente con el lanzamiento de fragmentos incandescentes, posibilidad de flujos piroclásticos de mediano alcance y caída de ceniza notoria en poblaciones cercanas.

Tras la erupción del volcán la población debe extremar precauciones y reguardar su seguridad. (Foto: Cuartoscuro)

Rojo

El color rojo significa que hay peligro y se debe estar listo para la evacuación. Este color está dividido en dos fases:

Fase uno, quiere decir que el volcán muestra actividad explosiva de escala intermedia a alta, la emisión de columnas de vapor de agua y gas es de varios kilómetros de altura, lanzamiento de fragmentos incandescentes sobre las laderas del volcán, caída de ceniza importante en poblaciones y ciudades lejanas, así como flujos piroclásticos y flujos de lodo que pueden alcanzar a poblaciones cercanas.

Fase dos, el volcán presenta actividad explosiva de escala alta a extrema, las columnas eruptivas son de decenas de kilómetros de altura y gran alcance, caídas intensas de ceniza, arena y fragmentos volcánicos sobre poblaciones a distancias mayores, posibles derrumbes parciales del edificio volcánico, flujo de piroclásticos y flujos de escombros masivos que pueden alcanzar a poblaciones cercanas e intermedias, grandes lahares de efectos devastadores y graves daños al entorno.

Para este domingo 18 de diciembre la caída de ceniza será inminente en algunas zonas aledañas a “Don Goyo”, pues normalmente las detonaciones al interior del cráter provocan que los residuos volcánicos se dispersen por el aire. Puede parecer algo mínimo sin embargo es muy dañino para la salud de los seres humanos y de algunos animales.

Medidas de prevención

Recomendaciones ante la caída de ceniza volcánica en base a la información proporcionada por Conapred.

🌋⚠️Extrema precauciones ante la caída de #Ceniza generada por el #Popocatépetl. Conoce los efectos 😷 por exposición frecuente y cuida tu vida. 👇



⁦@laualzua⁩ pic.twitter.com/G7h9a7VGat — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 18, 2022

-Cubrir los depósitos de agua

-Cerrar puertas, rendijas y ventanas con trapos húmedos, cubrir coladeras

-No tocar directamente la ceniza

-Evitar realizar actividades físicas al aire libre

-No dejar alimentos a la intemperie, no consumir alimentos en la vía pública y no limpiar la ceniza con agua.

Si es obligatorio salir de casa, es necesario utilizar cubrebocas o mascarilla o proteger las vías respiratorias con un pañuelo. También usar ropa que cubra las piernas y brazos completos para evitar afecciones en la piel.

Para retirar los residuos volcánicos, debe barrerse o usar pala para limpiar techos, patios, calles y posteriormente depositarla en bolsas. Nunca arrojar las cenizas al desagüe.

Contactos de emergencia para la ciudadanía

Ante todo, se alerta de no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.

El CENAPRED cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la ciudadanía reporte emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

SEGUIR LEYENDO: