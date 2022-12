PVEM se echó para atrás con “cláusula de vida eterna”: “No la necesitamos”

El Partido Verde se "echó para atrás" con respecto a la transferencia de votos (Cámara de Diputados)

En medio de la discusión del dictamen de reforma electoral a leyes secundarias, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció que, frente a las difamaciones, retirará la cláusula que permite el traspaso de votos entre partidos, conocida como “de vida eterna”.

Durante conferencia de prensa, el coordinador del grupo parlamentario de dicho partido, Carlos Puente, alegó que no necesitan ayuda de ningún partido, por lo que solicitó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados retirar dicha propuesta, la cual se aprobó en el Senado de la República.

“No hay ninguna necesidad de que nos estén diciendo, difamando y engañando, de que necesitamos una cláusula de vida eterna. La vamos a retirar y a los que no les va a gustar va a ser a la coalición opositora”, expresó el líder de partido.

PVEM anuncia que solicitará a MD retirar transferencia de votos:

“No tenemos necesidad de que se nos esté difamando de que necesitamos una cláusula de vida eterna, la vamos a retirar”, anuncia el coordinador de Partido Verde, Carlos Puente, tras negociaciones con Morena y PT. pic.twitter.com/ixZEeBQiJa — Ilse Aguilar (@Ilse_Asecas) December 15, 2022

Dicho cambio de postura se dio durante el receso del Pleno, en medio de la discusión del dictamen recibido desde la Cámara Alta, luego de las modificaciones hechas a la minuta.

Además, el viraje se dio —también— debido a las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que podría vetar el dictamen, pues se declaró en contra del traspaso de votos.

Durante la conferencia mañanera de este 15 de diciembre, el mandatario federal amagó a la coalición oficialista al esbozar un posible veto al llamado “plan B”, luego de los cambios realizados a dicho dictamen en la Cámara Alta, por lo que —al iniciar la discusión en San Lázaro— se anunció un receso que desembocó en echar para atrás la controversial cláusula mencionada.

“La veto, aunque se invalide todo. Si hay contradicción, si es así, hay contradicción. Y además no es posible de ninguna manera hacer algo encubierto o que dé la impresión que se está actuando de manera tramposa; eso tiene que ver con el bloque conservador”, expresó el presidente.

Por su parte, una vez reanudada la discusión en la Cámara de Diputados, Carlos Puente subió a tribuna en donde justificó el cambio de opinión por parte de su partido.

“No vamos a permitir más difamación, más mentiras. No, yo no soy hipócrita, los hipócritas son los que querían la candidatura común en la Ley General, pero de clóset, porque no se animaban a decir y pedir lo que querían”, reprochó a la oposición.

“En el Verde no necesitamos de ayudados pa’ nadar. Desde el 2009 hemos estamos muy por encima de lo que establece para obtener el registro nacional. ¿Cuál chiquillada? Chiquillada aquellos que se habrán de convertir y que habrán de desaparecer”

El plan B regresó a la Cámara de Diputados (Diputados_mx)

En ese sentido, acusó a los partidos de la oposición de mentir al señalar que las candidaturas en común iban en contra de la Constitución. “Mienten aquellos que dicen que es inconstitucional. Les invito a que vayan a sus estados y que les digan que lo retiren de las legislaciones, porque ustedes —todos aquellos que criticaban la figura de la candidatura común, se han beneficiado de estas figuras en 24 entidades federativas”.

Sin embargo, con respecto a la cláusula de “vida eterna”, la cual permite que partidos en coalición puedan trasferir votos a los partidos para no perder el registro nacional. “El traspaso de votos claro que es inconstitucional, pero aquí no era eso”, comentó.

“Vamos hoy a pedir eliminar ello pa’ que estén contentos. Se les cumplió. Querían que les hiciéramos el trabajo sucio, querían dividir a nuestra coalición”





