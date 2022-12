Reforma Electoral: sin modificar, inició la discusión en San Lázaro por el Plan B de AMLO

Inició la discusión en la Cámara de Diputados por el Plan B de AMLO (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

Las y los diputados federales iniciaron la discusión en el Pleno del Plan B de la Reforma Electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde la transferencia de votos fue lo más criticado por los partidos de oposición y, sin embargo, no fue modificado en el Senado de la República.

Exconsejeros del INE advirtieron en una carta que con Plan B de AMLO “no habrá garantías de elecciones libres” Exfuncionarios del Instituto ofrecieron su apoyo para crear foros de consulta y discusión en el Senado VER NOTA

El quehacer legislativo inició este jueves 15 de diciembre en el Palacio de San Lázaro, donde las y los representantes de todas las bancadas parlamentarias tendrán que fijar postura respecto su voto, votar en lo general, plantear reservas, admitir o no las reservas y, en consecuencia, aprobar o no en lo particular la iniciativa que pretende modificar el sistema político-electoral de México.

Al respecto, se destaca que esta es la segunda vez que la Cámara de Diputados recibe la iniciativa presidencial, esto porque fue el primer organismo del poder legislativo en recibirla directamente del ejecutivo federal y la aprobaron sin hacerle ninguna modificación a su contenido, después, fue remitida al Senado de la República, donde sí fue modificada en comisiones y, por consiguiente, fue devuelta a San Lázaro para ser ratificada, pues todo dictamen necesita de la doble revisión del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado de la República).

Adán Augusto aprobó cambios a 6 de 21 bloques inconstitucionales del Plan B de Reforma Electoral El secretario de Gobernación sostuvo una reunión interna con los legisladores morenistas, del Partido Verde Ecologista (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES) previo a la discusión del dictamen de la iniciativa en materia electoral VER NOTA

La iniciativa que se aprobó la madrugada de este mismo jueves fue una de las más criticadas tanto por parte de la oposición como por los promotores del gobierno oficial, pues, en total, se recibieron mil 222 reservas en relación al dictamen que se aprobó en lo general (69 votos a favor y 53 en contra), donde la que más se reiteró fue la llamada transferencia de votos, la cual fue condenada hasta por el propio líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado.

Y es que con este nuevo apartado, un partido grande de alguna coalición puede regalar votos a un partido periférico para que éste alcance el 3% mínimo de votos que necesita para continuar con su registro, por lo que los militantes de partidos grandes condenaron que con este mecanismo no se respeta el voto directo de la ciudadanía y, como si esto no fuera suficiente, se dota de “vida artificial” a partidos que no suelen juntar votos directos, como el Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La irónica advertencia que Fernández de Cevallos lanzó por un “Plan C” de AMLO para la Reforma Electoral El Jefe Diego aprovechó para lanzarse contra el ex presidente de Perú, Pedro Castillo VER NOTA

Información en desarrollo