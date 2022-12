Tribunal Electoral determinó que Claudia Sheinbaum no incurrió en actos anticipados de campaña

La jefa de Gobierno no cometió actos anticipados de campaña Twitter/Claudiashein)

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no sostuvo actos anticipados de campaña, con respecto a los procesos electorales 2024.

Dicha resolución fue emitida luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso una denuncia en contra de la funcionaria en la que se acusaron dos acciones: por un lado, la difusión de notas en medios de comunicación en donde se presume a la mandataria como “probable aspirante a la presidencia de la República”.

Por otro lado, se denunció su participación en varios eventos de campaña de algunas candidaturas de Morena a gobiernos estatales. Además, se acusó al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de “faltar a su deber ciudadano”.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Sin embargo, frente a las acusaciones del tricolor, la Sala Superior del TEPJF desestimó los señalamientos por unanimidad —con voto razonado del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y el voto de reflexión de la magistrada Janine Otálora Malassis— pues consideró la inexistencia de actos que se anticipen al proceso electoral.

No obstante, el partido dirigido por Alejandro Alito Moreno Cárdenas se inconformó con la resolución y alegó que la Sala Regional Especializada no revisó las expresiones denunciadas, así como tampoco las notas periodistas señaladas.

En respuesta, el Tribunal Electoral expresó que se “siguió puntalmente los parámetros aplicables en relación con la conducta denunciada. Consideró que se llevó a cabo un análisis integral y contextual de todos los elementos que obraban en el expediente”.

“No existió un posicionamiento, ni algún equivalente, de la funcionaria pública, que pudiera indicar una posición anticipada a alguna posible candidatura o aspiración para participar en el proceso electoral de 2024″

Sin embargo, no es la primera denuncia presentada en contra de la mandataria capitalina por violar las reglas electorales: también los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) interpusieron quejas en su contra por adelantarse en la competencia.

Algunas de dichas quejas han sido desestimadas por las autoridades electorales, pero otras no, lo que le han valido una serie de medicas cautelares en su contra. Por su parte, otros aspirantes a la presidencia de México han sido afectados por dichas denuncias, con el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, o el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

También, hace unos días el Tribunal Electoral volvió a desestimar la presunta comisión de la misma falta, en aquella ocasión por su aparición en la portada de la revista Mundo Ejecutivo.

Las y los magistrados determinaron que en la publicación no se incluyó un llamado a favor o en contra de una posible candidatura, mientras que lo expresado responde a manifestaciones propias de una revista, bajo el principio de libertad de expresión.

La jefa de Gobierno visitó a Sinaloa hace unos días (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Además, se concluyó que la promoción en espectaculares de dicha portada no se liga con Sheinbaum, pues ella no es la responsable de la difusión del medio, como sí lo es Grupo Internacional Editorial, SA de CV.

Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó hace unos días que la mandataria sí incurrió en actos anticipados a causa de las bardas y lonas colocadas en varias ciudades del país con la leyenda #EsClaudia.

Por ello, se obligó a la jefa de Gobierno a publicar un texto donde invite a sus simpatizantes a “abstenerse de seguir difundiendo” su nombre; acción con la que Claudia no estuvo de acuerdo.

“El viernes 2 de diciembre de 2022 recibí a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, una notificación de la Comisión de Quejas del INE que me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo”, redactó la funcionaria.

