El crudo ataque de Gustavo Adolfo Infante contra Maca Carriedo: “¿De dónde salió?”

Gustavo Adolfo Infante aseguró que Maca Carriedo no tiene preparación para estar al frente de un medio de comunicación (Foto: Instagram)

Luego de que durante la final de La más draga, reality show de internet que impulsa el talento de drag queens mexicanas, la conductora Maca Carriedo se posicionó en medio de los reflectores por una actitud descortés contra Anahí, juez invitada al certamen, salieron a la luz ofensivos mensajes que la presentadora realizó en el pasado en contra de la ex RBD.

En el evento que se llevó a cabo la noche del martes 13 de diciembre en la Arena Ciudad de México, Anahí confrontó a Carriedo por no darle la palabra para expresar sus críticas a las concursantes, y le dijo “eso déjalo para Twitter”, en alusión a las duras críticas que la colaboradora de Adela Micha ha realizado en su contra.

Quien aprovechó la oportunidad de externar su opinión sobre el tema fue el no menos controvertido periodista Gustavo Adolfo Infante, quien expresó que Maca Carriedo no es una persona de su agrado y explicó sus razones.

Maca Carriedo aseguró durante el evento "querer mucho" a Anahí (Foto: Instagram)

El presentador de Imagen Televisión retomó lo sucedido entre Anahí y Maca para comunicar que a él no le cae bien la presentadora de La Saga, pues le parece una persona irrespetuosa y sin preparación.

“Maca Carriedo no es de mi agrado. La verdad no sé de dónde salió y tampoco tengo muchas ganas de investigar. No me late su manera de conducir, me parece una persona, las veces que la he llegado a ver, me parece poco respetuosa, poco preparada, pero bueno”, externó Gustavo Adolfo.

El titular de De primera mano externó que a su parecer, Carriedo emite comentarios “muy a la ligera”, en referencia también a los desafortunados mensajes que desde 2010 y al paso de los años, la también conductora de podcasts ha realizado en contra de Anahí, en los que se ha burlado de la conocida bulimia que sufrió en su juventud.

A través de redes sociales la conductora se pronunció acerca de su enemistad con la RBD (Fotos: Instagram)

“Ella subió unos tuits muy ofensivos en contra de una enfermedad. Yo creo que si alguien hace comentarios a la ligera en medios de comunicación e irrespetuosos esta persona es Maca Carriedo. Entonces a mí no me gusta su manera de actuar, su manera de conducir”, explicó.

Infante expresó también que sabe que la antipatía que siente por Maca Carriedo es recíproca, por lo que quedan “a mano”. “Ella no es de mi agrado y ni yo soy de su agrado tampoco, estamos a mano”.

Infante dijo que la antipatía que siente por Carriedo es recíproca (Foto: Gettyimages)

¿Qué dijo Maca Carriedo sobre Anahí?

En tuits que datan desde hace más de una década y al paso del tiempo, Carriedo se ha expresado ofensivamente contra la cantante de Mi delirio.

“Que hoy es el cumpleaños de Anahí, pues chido. Virgen, dile que es pecado vomitar, que se va a ir al infierno y eso no está cool”, escribió en 2010. “Cárcel para Thalía, Anahí y Paulina por cantar como perros”, pidió en 2013.

Sin embargo, tras la situación suscitada en la final de La más draga y ante los señalamientos del público, Maca Carriedo emitió este día jueves 15 de diciembre un mensaje dirigido a la actriz de Primer amor a 1000 x hora.

Algunos de los ofensivos mensajes que Carriedo emitió en el pasado contra Anahí (Foto: Twitter)

“Querida Anahí: Hace años definitivamente fui parte del problema en redes sociales siendo un troll más. Un buen momento para reflexionar cómo se puede decir algo sin pensar en las implicaciones que puede tener. Como dijo Umberto Eco: ‘las redes sociales le dan derecho de hablar a legiones de idiotas’ y eso fui”, escribió la ex conductora de Intrusos.

Tras ello, Anahí contestó el mensaje de forma amorosa y conciliadora. “¿Qué crees ? Cuando te abracé al saludarte sentí un corazón bonito y hoy lo confirmo! Todos hemos crecido y esto habla hermoso de ti. Lo pasado pisado! El mundo necesita unión, amor y hermandad. Cuenta conmigo siempre”.

