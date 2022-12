Qué pasó con la estatua de Miguel Barbosa que se colocó en un municipio de Puebla

Miguel Barbosa Huerta falleció a los 63 años en la Ciudad de México por "causas naturales", según información oficial. (Cuartoscuro)

El pasado martes 13 de diciembre se dio a conocer la noticia del fallecimiento de quien fuera gobernador del estado de Puebla desde 2018, Miguel Barbosa, quien pertenecía a las filas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Miguel Barbosa aquejó y desestimó dolencias durante su última aparición pública: “No crean que es grave” El funcionario se presentó públicamente como gobernador poblano en un evento de seguridad estatal en el que se le vio con malestar físico durante toda su participación VER NOTA

Tras su fallecimiento, se recordaron diversas polémicas que hubo durante su mandato, por ejemplo, sus declaraciones tras la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo, el exgobernador del mismo estado y senador Rafael Moreno Valle. Tras este hecho, Barbosa declaró que Dios los había castigado por haber “robado” las elecciones.

Otra de las polémicas de Barbosa que fueron revividas, fue cuando se erigió una estatua con su imagen, en el municipio de Zinacatepec, Puebla, el pasado mes de mayo. Dicha obra fue creada por Raúl Zamora Orozco, y su equipo de Zamora Art, a petición de una cooperativa vecinal, y fue colocada en la explanada del Palacio Municipal de Zinacatepec.

De la petición de AMLO a Bad Bunny al fallecimiento del gobernador de Puebla, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este miércoles 14 de diciembre VER NOTA

La escultura medía más de dos metros y medio, y tras su instalación, se causó una gran polémica en redes sociales, pues los cibernautas cuestionaron al gobernador por dicha pieza. Él se defendió diciendo que no estuvo detrás de la petición.

La estatua se instaló en la Presidencia Municipal de Zinacatepec, Puebla.

En mayo de 2022, Miguel Barbosa publicó un tuit en el que explicaba sobre la colocación de la estatua en la explanada de la presidencia municipal de Zinacantepec, y agregó que “fue resuelto por cabildo”.

Murió Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del mandatario morenista; horas antes su administración aseguró que se encontraba en valoración médica VER NOTA

“Esta noche me enteré de la reciente colocación de una estatua alusiva a mi persona colocada en la explanada en la presidencia municipal de Zinacatepec, lo cual fue resuelto por acuerdo de su Cabildo”, se lee en un primer tuit.

“Yo lo ignoraba hasta este momento. Agradezco la intención del ayuntamiento, pero he solicitado su retiro inmediato porque no comparto la idea del culto a la personalidad de los políticos y gobernantes. Me considero una persona madura, seria y responsable. Soy un hombre congruente”, concluyó el gobernador poblano en un segundo tuit.

La estatua de Miguel Barbosa fue retirada de la explanada de la presidencia municipal de Zinacatepec, Puebla, tras acatar la orden del gobernador.

AMLO recordó a Barbosa tras su muerte

Tras el fallecimiento Miguel Barbosa, quien hasta el 13 diciembre ocupaba el cargo de gobernador en Puebla, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a expresar su pésame y confirmó su asistencia al homenaje que se realizará la mañana de este miércoles 14.

“Lamentar mucho la pérdida de Miguel Barbosa, nuestro compañero y gobernador del estado de Puebla. Nos conmovió a todos y vamos a reunirnos a las 11:30, vamos a ir a rendirle un homenaje”.

Tras este mensaje, el mandatario federal recordó los últimos momentos que compartió con el ex gobernador, a quien dio su reconocimiento:

“Se trata de un luchador por la democracia desde hace muchos años. Lo conocí allá por 1989-1990 en Puebla, él es originario de Tehuacán, estuve hace realmente poco con él en su pueblo, hace como dos años, empezamos ahí el programa de La Escuela es Nuestra, en su pueblo”, comentó.

AMLO conferencia matutina. Foto: Gobierno de México

López Obrador agregó que en este último año ambos convivieron bastante, uno de sus últimos encuentros se dio en la conmemoración de la Batalla de Puebla (5 de mayo), mismo que según el presidente “fue un homenaje muy importante”.

“Él estaba muy insistente en que debía de asistir y estar en todo el desfile, lo acompañe, luego de eso nos encontramos varias veces. La última vez fue en la marcha de hace poco”, detalló.

El mandatario también recordó que Barbosa acudió a la marcha convocada por simpatizantes y realizada el pasado 27 de noviembre, misma en la que emitió su cuarto informe de gobierno.

Antes que nadie convocó a esta movilización, y eso llevó a que el informe se convirtiera en marcha y estuvo con nosotros al inicio de la marcha y luego en Puebla hizo su movilización”, recordó.

Cabe señalar que este día se llevarán a cabo tres actos en homenaje al difunto gobernador. Según detalló el Gobierno estatal, las exequias se llevarán a lo largo del 14 de diciembre, la primera tendrá lugar en el Congreso del Estado, la segunda en el Palacio de Justicia y finalizarán en Casa Aguayo, sede del Palacio de Gobierno estatal.

SEGUIR LEYENDO: