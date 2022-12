Por qué el PRIAN en Nuevo León solicitó juicio político contra Samuel García

Diputados del PRI y PAN solicitaron juicio político en contra de Samuel García (Twitter/@AnniaGomezNL/@@samuel_garcias)

Desde el pasado lunes, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN) presentaron una solicitud de juicio político en contra del mandatario neoleonés, Samuel García Sepúlveda, quien actualmente se encuentra de viaje por Europa.

De acuerdo con José Luis Garza Ochoa, presidente del PRI en Nuevo León y diputado federal, el juicio responde a dos razones. En primer lugar, porque el gobernador “no presentó el Presupuesto de Egresos que se tenía que enviar para el 2023 y a quien viene a dar con eso es a los órganos autónomos”.

La segunda razón es porque los decretos no se han publicado, “algunos los empezaron a publicar de manera discrecional, lo que habla que de donde él tiene interés no se publican y donde siente que no le afecta, los publica, y no vamos a permitir más eso”, condenó el priista.

Porque amo Nuevo León y quiero que le vaya bien; presenté ante el Congreso del Estado, un juicio político contra @samuel_garcias Gobernador del estado, por sus omisiones que afecta de forma directa a todos los ciudadanos.



Si él no puede gobernar que se quede en Europa. pic.twitter.com/4lp1kjn06z — Annia Gómez🇲🇽 (@AnniaGomezNL) December 12, 2022

Por su parte, la diputada federal del PAN Annia Gómez explicó que el juicio político responde a la situación que actualmente se vive en la entidad. “Tenemos una crisis de agua, una crisis de inseguridad, una crisis de medio ambiente (...) estamos respirando veneno”, condenó.

Además, la legisladora expresó que también se debe a la actual “crisis entre el gobernador y el Congreso del Estado porque Samuel quiere desconocer a los diputados por los que ustedes votaron”.

“Tenemos una crisis entre el gobernador y los alcaldes porque él prefiere quedarse con el dinero que es para los ciudadanos en cada uno de los municipios. ¿Qué ha hecho Samuel ante todo esto? Absolutamente nada”, condenó la panista.

También, acusó que el mandatario no está cumpliendo con su “chamba” al no publicar las leyes que emite el Congreso, así como por no presentar el proyecto de presupuesto para el próximo año.

Samuel García y el Papa Francisco en el Vaticano (Cuartoscuro)

“Hoy el gobernador prefiere andar en Europa”, condenó. “Está ausente en estos momentos del Estado, dejando una falta de gobernabilidad muy grande porque es una de sus principales obligaciones presentar el proyecto de presupuesto del siguiente año”, expresó.

Y es que desde el pasado 12 de diciembre, Samuel García se encuentra de viaje por viarias ciudades europeas. Además, el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, también se fue a Francia.

De acuerdo con lo anunciado por el mismo Samuel hace unos días, su gira contempla el paso por Roma, Turín y Milán (Italia); París, Francia y Madrid, España. Durante su primer día del viaje acudió al Vaticano, en donde presenció la misa dedicada a la Virgen de Guadalupe y sostuvo un breve diálogo con el Papa Francisco.

Por otro lado, el gobierno de Samuel declaró el inicio del periodo vacacional de las oficinas gubernamentales desde el pasado 12 de diciembre, pese a que la Ley del Servicio Civil del Estado establece que comienzan el 21; por lo tanto, los trámites burocráticos se reanudarán hasta el próximo 2 de enero.

De acuerdo con políticos de oposición al gobierno emecista, dicha acción se trata de una artimaña de García para frenar al PRI y al PAN en el Congreso y evitar que los decretos aprobados entren en vigor.

El pasado lunes, el presidente del Congreso —el panista Mauro Guerra— arribó al Palacio de Gobierno con el fin de entregar los decretos aprobados, entre ellos, el rechazo del veto que el mandatario hizo a la reforma que eleva recursos a municipios. No obstante, encontró las oficinas cerradas.

Por su parte, Samuel explicó que no se presentó un proyecto de Egresos para el 2023 porque se utilizará el del 2022. “Les adelanté que vamos a aplicar el presupuesto 2022 el siguiente año. Será así porque no le vamos a dar ni un solo peso a la vieja política, prometí que seríamos incorruptibles y así será: todo el dinero de Nuevo León se va a invertir en Nuevo León”.

