Melenie Carmona reaccionó a comparaciones con Alicia Villarreal tras su debut como cantante

Melenie es fruto del matrimonio de Alicia Villarreal y Arturo Carmona. (Foto Instagram: @meleniecarmona)

Ya pasaron varios años desde que Alicia Villarreal abandonó Grupo Límite, sin embargo, se mantiene vigente en la industria musical gracias a que sus éxitos y su calidad vocal. De hecho, continúa deleitando a todos sus fans al interior de la República Mexicana con sus presentaciones y su reciente participación en el Festival Nortex 2022 no fue la excepción, pues puso a bailar al Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

En esta ocasión sorprendió a todos los asistentes con el debut de su primogénita, Melenie Carmona, como cantante. La joven de de 23 años saltó al escenario para cantar a dueto un clásico de su madre, Te aprovechas y, aunque se llevó aplausos por su interpretación, también recibió críticas porque muchos esperaban que cantara como La Güerita Consentida.

Durante su debut estuvo apapachada por sus padres. (Foto Instagram: @meleniecarmona)

Tras lo ocurrido reapareció en sus historias de Instagram para compartir su versión tras su participación especial en el show de su mamá y extender un agradecimiento a todas aquellas personas que la han felicitado, así como quienes le han mandado sus mejores deseos.

“Primero que nada le quiero dar las gracias a todas las personas que me están apoyando diciendo que lo hice muy bien y que felicidades y todo, la verdad no saben lo que significa para mí”, comenzó.

Melenie contó que antes de subir al escenario recibió consejos de su padre, Arturo Carmona, para aprender a controlar sus nervios, pero aunque trató de seguirlos no pudo controlarse del todo, por lo que ella misma considera que no fue su mejor presentación.

“Estaba super nerviosa, les juro que voy trabajando obviamente para ir mejorando. No les puedo explicar lo nerviosa que estaba. Minutos antes de sentarme en la silla, porque los que vieron los videos [saben] que yo estaba sentada en una silla y luego me voltearon como mi mamá al principio, yo estaba temblando así mal, cerré los ojos y empecé a rezar”, continuó.

Melanie y Arturo Carmona (IG: arturo.carmona)

Asimismo, comentó que tal vez su nerviosismo no se notó tanto gracias a que suele reaccionar con una sonrisa, pero en realidad estaba en shock por todo lo que estaba pasando: “A la mitad de la canción ya no podía ni respirar de lo seca que mi boca estaba. Fue una bomba de emociones, ni siquiera me acobarda de lo que dije”.

Melenie explicó que no considera su participación como su debut porque estuvo acompañada de su madre, pero sí: “Fue mi probadita para ver si en verdad sí quiero hacer esto. Sinceramente si me gustó la adrenalina, me gustó como me sentí”.

(Foto: @meleniecarmona/Instagram)

Finalmente aceptó todas las opiniones, pero hizo énfasis en las comparaciones con su madre que siempre están presentes. Sin entrar en polémica pidió ser considerada como una artista individual ajena a Alicia Villarreal, pues de ninguna manera tiene la misma experiencia que ella y su voz es diferente. Asimismo, aseguró que su mamá es toda una leyenda en la música grupera.

“Para las personas que están diciendo que todavía me falta mucho y que no se compara mi voz a la de mi mamá y todo eso, pues claro que no, somos dos personas diferentes. Mi mamá es toda una leyenda, tiene años de carrera, esto para ella es fácil, pero para mí no, tengo pánico escénico y claro que me falta muchísimo, pero poco a poco voy a ir mejorando, ténganme paciencia”, concluyó.

