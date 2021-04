Melenie Carmona se sinceró sobre la denuncia de abuso sexual: “Siento que nadie me puede dañar”

A los 17 años, Melenie Carmona sufrió abuso sexual (Foto:@meleniecarmona/Instagram)

Melenie Aidée, hija de la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, expresó su sentir después de que el pasado 8 de marzo diera a conocer que sufrió abuso sexual por parte de una persona cercana a la familia.

Fue en el marco del Día de la Mujer cuando la primogénita de la ex vocalista del grupo Límite, compartió su relato sobre la agresión sexual que vivió en el año hace casi 5 años, cuando aún era menor de edad. Debido a la situación, dijo que ya denunció el hecho y se propuso a liberarse de esa carga con la que ha lidiado tanto tiempo.

La joven de 22 años de edad hizo una dinámica en su cuenta oficial de Instagram, en donde respondió una serie de preguntas que le hicieron sus seguidores. Entre ellas, alguien le preguntó cómo se siente después de soltar algo tan grande como lo es el agresión sexual del que fue víctima, a lo que Melenie dijo que decirlo la hizo sentir mejor.

“La verdad estoy super bien. Sinceramente siento que me di un valor demasiado importante, siento que nadie me puede dañar, siento que estoy en las nubes”, dijo.

De acuerdo con la joven, el hecho ocurrió durante la madrugada, cuando un familiar entró a su habitación y realizó el acto que la dejó paralizada. Después de lo ocurrido, explicó que recibió apoyo por parte de la intérprete de Te quedó grande la yegua y de su padrastro, el cantante Cruz Martinez. En cuanto a su papá, explicó que se enteró con la publicación al igual que los demás.

Una vez consiente de lo sucedido, el actor de telenovelas mexicanas presentó una denuncia en contra de la persona que abusó de su hija con lo que buscó apoyar a Melenie en el proceso que está viviendo y con las decisiones que quiera tomar. También, expresó que se sintió mal por no saberlo antes y ayudarla desde el principio.

“Con profundo dolor hoy me entero mi amor de esto, me duele en el alma que no hayas acudido a mí (...) eres una fregona y valiente al hacer esto y nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí y que esto no se queda así (...) te veo en un rato más, aquí estoy, ¡TE AMO!”, comentó en la publicación Melenie.

Por otro lado, próximamente Melenie Carmona Villarreal declaró que pronto incursionará en el medio musical, pues aseguró que está preparando un proyecto con el se va a lanzar como cantante. De hecho, compartió un poco de su talento para sus fans cuando interpretó la canción Si yo sabía, tema musical de su mamá.

“La verdad es que me van a ver cantando más pronto de lo que creen, es lo único que les voy a decir. Estoy emocionada, me dan ganas de hacer pipi cuando hablo del tema”, mencionó.

El video de joven de 22 años fue replicado por la cuenta @chicapicosa2, en donde los usuarios de la plataforma anunciaron que, además del parecido físico que tiene con Alicia Villarreal, también heredó su gran voz. También, halagaron su aspecto físico y sus pasos de baile. Después, Melenie presumió su increíble voz cantando a capela.

Al último, se declaró fan del grupo musical que alguna vez lideró Cruz Martínez en compañía del hermano de la “Reina del Tex-Mex”, Abraham Quintanilla. A pesar de que la agrupación se desintegró, Melenie dijo que es parte importante de su vida por la cercanía que tiene con el esposo de Alicia.

“No me gustan, me encantan, los amo, son parte de mí, soy la única mujer kumbia King, me vale”, comentó.

