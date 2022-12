Gael García felicitó a Diego Luna por su nominación a los Globos de Oro 2023: “Mi carnalote de tantas batallas”

Diego Luna y Gale García promocionando a ambulante en 2017 (Foto: Instagram/ @diegoluna)

Aunque faltan muy pocos días para que termine el 2022, y todavía están programados lanzamientos de películas, series y programas de televisión, ya comenzaron a surgir opiniones sobre cuáles fueron los mejores proyectos audiovisuales del año. En medio de debates la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dio a conocer la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2023 y, para sorpresa de muchos, dos mexicanos se posicionan entre los favoritos.

El primero es Guillermo del Toro, quien con su versión stop motion de Pinocho ha logrado conmover a público de todo el mundo sin importar edad o idioma. En esta ocasión, el proyecto del cineasta tapatío fue considerado en tres categorías -”Mejor Película Animada”, “Mejor Guion Original” y “Mejor Banda Sonora”- y competirá directamente con películas como Inu-Oh, Marcel the Shell With Shoes On, El gato con botas: el último deseo y Red.

Diego Luna protagonizará Andor, una serie dentro del universo de Star Wars

El otro mexicano que figuró entre los candidatos es Diego Luna, quien gracias a su interpretación de Cassian Andor en la película de la franquicia de Star Wars fue considerado en la categoría “Mejor actor en una serie de televisión”. El ex esposo de Camila Sodi competirá con Jeff Bridges, Kevin Costner, Bob Odenkirk y Adam Scott.

El artista de 42 años recurrió a su cuenta de Twitter para agradecer su primera nominación en los Globos de Oro y adelantó que actualmente se encuentra trabajando en la continuación de la serie: “Recibir la noticia después de un intenso día de rodaje de la 2 temporada. Significa mucho. ¡Me encanta ser parte de este espectáculo y la maravillosa colaboración con este equipo! #Andor”.

(Imagen Twitter: @goldenglobes)

Como era de esperarse el actor recibió muchas felicitaciones tanto de sus fans como de sus seres queridos, entre quienes resaltó Gael García Bernal. Y es que después de aproximadamente 30 años de amistad continúan apoyándose en todos sus proyectos y esta vez no fue la excepción, pues el protagonista de Hombre Lobo por la noche dejó entrever su orgullo por el triunfo de su “hermano”.

“Métome aquí pa’ festejar a mi carnalote @diegoluna_ de tantas batallas por su nominación a los Globos de Oro. @goldenglobes. ¡Te quiero mucho, hermano mío! Abrazos y fanfarrias hasta esa galaxia que queda lejos, lejos. @andorofficial”, tuiteó.

Diego Luna y Gael García Bernal en los premios Cannes de 2017 Foto: Instagram/@diegoluna

Diego Luna no pudo más que devolver el gesto que tuvo su querido amigo: “Que bonito mensaje chingao!!! Hartos abrazos hermano!!” y también extendió un agradecimiento a todas aquellas personas que se han tomado un minuto de su tiempo para reconocer su trabajo realizado en la primera temporada de la serie disponible en Disney Plus.

“Les agradezco mucho tan lindos mensajes. Que fortuna sentir tanto cariño por aquí. #Andor”, agregó.

Les agradezco mucho tan lindos mensajes. Que fortuna sentir tanto cariño por aquí. #Andor pic.twitter.com/HN6Uxqoq7x — diego luna (@diegoluna_) December 12, 2022

