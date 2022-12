Lupillo Rivera se conmovió hasta las lágrimas por recordar a Jenni Rivera

Lupillo Rivera y Jenni eran muy unidos, cantaron a dueto en 2008 durante la entrega de los Latin Grammy (Instagram/@jennirivera)

Jenni Rivera murió en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012, la Diva de la Banda viajaba tras su concierto en Monterrey a la Ciudad de México (CDMX), pero no pudo llegar a su destino. A 10 años del fallecimiento, su hermano Lupillo Rivera la recordó con mucho cariño y se conmovió hasta las lágrimas.

El emotivo momento ocurrió en el programa Hoy, dentro del mismo espacio, los conductores y presentadores guardaron un minuto de silencio para conmemorar a la cantante. Después, Lupillo dejó en claro que nunca estuvo distanciado emocionalmente de su hermana, simplemente sus agendas de trabajo no solían coincidir, por lo que no tenían grandes oportunidades de convivencia.

En exclusiva @LUPILLO8 compartió estas emotivas palabras durante el homenaje a su hermana #JenniRivera Q.E.P.D. 🙏🏼🦋 pic.twitter.com/QmA6ejcKjO — Programa Hoy (@programa_hoy) December 9, 2022

“Es bonito recordar, pero de todos modos duele. Eso fue una mala nota que siempre manejaron. Nosotros siempre, vuelvo y lo repito, siempre el trabajo fue el que nos separó, nosotros nos encontrábamos en los aeropuertos y en los aviones, ella trabajando por su lado y yo por el mío y siempre estuve al pie del cañón con ella en sus problemas que tuvo me preocupaban mucho sus sentimientos, ella era muy fuerte, pero a la vez muy frágil”, dijo.

A pesar de que el cantante de regional mexicano se dejó ver con gafas oscuras, su voz entrecortada y las pausas que hizo durante su diálogo evidenciaron que estaba en un momento bastante vulnerable, pues la herida que dejó la ausencia de Jenni Rivera no se ha cerrado.

La Diva de la Banda falleció el 9 de diciembre de 2012 Crédito: Twitter/@trowbackJenni

Prueba de la cercanía que tenían los hermanos Rivera es una grabación compartida en la cuenta de Instagram de Jenni, en el video se pudo ver a la cantante ofreciendo una presentación en la entrega de los Latin Grammy de 2008, específicamente estaba interpretando el tema Sufriendo a Solas.

Casi al final de la canción, Lupillo Rivera llegó al escenario y le dedicó unas palabras de cariño a su hermana, segundos después se puso a cantar a dueto con ella, no sin antes darle un cálido abrazo. “En esa noche de sorpresa apareció su hermano @lupilloriveraofficial para acompañarla en este tema tan importante para ambos”, se leyó en la publicación.

En el programa Hoy, Lupillo Rivera también destacó que la prioridad en este día es su hermana, por lo que era indispensable homenajearla pese a todos los conflictos que se han vivido en su familia:

“Con todo lo que ha pasado y con todo lo que hemos vivido yo creo que me diera las gracias porque soy muy línea, y eso a veces incomoda a la gente, que seas muy recto, y gracias a Dios con mis sobrinos, con las cosas de Jenni he tratado de manejar las cosas muy recto, muy línea. Por ejemplo, hoy en este día la importante es ella, no somos nosotros, no somos mis hermanos, no somos mis papás, inclusive no son ni los hijos de ella, la que importa hoy en este día es ella y ella sabe que siempre se le ha respetado”, dijo.

A través de la cuenta de la Academia de Grabación, también se compartieron las emotivas palabras de Chiquis Rivera, hija de la cantante de banda. “Tocó a la gente y dejó una huella en sus vidas y sus corazones para siempre, y eso es esa canción [Inolvidable]. ella siempre va a estar aquí”, se pudo leer en la publicación, este mensaje también fue incluido en la canción que lanzaron recientemente.

