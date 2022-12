Juan Rivera arremetió contra el nuevo documental sobre Jenni Rivera por lucrar con su muerte

Juan Rivera reprobó que estén utilizando la imagen de su hermana Jenni para lucrar con su muerte (Instagram @juanriveramusic // Cuartoscuro)

Juan Rivera se dijo molesto y triste por el documental que Telemundo lanzará próximamente sobre la muerte de Jenni Rivera. El motivo de la indignación del hermano de la Diva de la Banda se debe a que este proyecto tratará sobre quién habría asesinado a la cantante, pese a que la familia defiende que su trágico fallecimiento se debió a un accidente.

A casi 10 años de la muerte de Jenni Rivera, hay quienes recordarán la muerte de la intérprete de Mariposa de Barrio con eventos conmemorativos, pero la familia no habría aprobado a todos los proyectos que están utilizando la imagen de la cantante, tal es el caso de Who killed Jenni Rivera? (¿Quién mató a Jenni Rivera?), producido por Telemundo y Peakock.

El hermano de Jenni, Juan, arremetió contra este documental debido a que, según dijo en De Primera Mano, estarían utilizando de una forma negativa la imagen de la Diva de la Banda, pues solamente buscarían causar morbo.

La sinopsis de esta producción menciona que buscarán qué hubo detrás de accidente que sufrió Jenni (YouTube/Peacock)

Aunado a esto, posiblemente la hoy albacea y CEO de las empresas de la fallecida cantante, Jacqie, no habría dado los respectivos permisos para que se utilizara el nombre e imagen de Jenni Rivera.

“Se comunicaron conmigo hace como ocho meses para esto del documental (...) A mí no me dijeron de qué iba a tratar la serie, hablamos mi mamá, mi papá y yo y llegamos a la conclusión de que no era justo que alguien estuviera haciendo un documental de esta magnitud (...) les dijimos que no”

Agregó que, pese a que no ha podido hablar con sus sobrinos, principalmente con Jacqie, piensa que tampoco habrían aprobado esta producción porque ellos tampoco están de acuerdo con que la imagen de su madre se venda de esa forma.

“La verdad, me da pena, me da vergüenza, molesta, duele que tengan que hacer algo de esa magnitud. A mí me habían dicho que iban a hacer algo bien bonito sobre la vida de Jenni y cómo ha impactado a las mujeres, inspirado y motivado, y nada qué ver”, comentó el cantante.

Juan recalcó que está molesto por la forma en que están lucrando con el fallecimiento de su hermana y cómo esto podría estar afectando emocionalmente a sus sobrinos; no obstante, debido a la distancia legal que tomaron, posiblemente podrá hacer poco por ayudarlos.

El también compositor mencionó que él ya intentó comunicarse con el productor y con otras personas implicadas en este documental para poder hablar respecto a lo que no considera correcto de este proyecto, pero no ha recibido respuesta.

Por su parte, hace unos días Michael Rivera, el hijo mayor de Jenni, arremetió contra esta producción y pidió a los fans de su mamá que no vieran el documental, demostrando que ellos tampoco habrían estado de acuerdo en que utilizaran la imagen de la Diva de la Banda de esta forma.

Al final de los tuits, que después borró, se leía: “No respeto a las entidades corporativas que literalmente se benefician de su muerte”.

Según se puede leer en el canal de YouTube de Peacock, Who killed Jenni Rivera? este producto audiovisual “ofrece una mirada profunda a la historia real”, así como ahondará en las interrogantes que dejó la investigación sobre el accidente de la intérprete de La gran señora.

Desde el trailer se utilizaron imágenes de algunos conciertos de Rivera que serían propiedad de su familia, por ello es que se sabe que estarían haciendo uso indebido y sin los permisos necesarios del nombre de la cantante, dijo Juan en De Primera Mano.

