La intendente Paola Yazmín fue hallada muerta en la cisterna de la escuela donde trabajaba en Chiapas

El cuerpo de Paola Yazmín fue encontrado en la cisterna del centro educativo en el que laboraba (Captura de pantalla:CNTE7Chiapas)

Después de una cuantas horas de haber sido reportada como desaparecida, durante la madrugada del jueves 8 de diciembre de 2022, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Chiapas dio a conocer el reporte por el hallazgo del cuerpo de Paola Yazmín Ocampo, de 37 años de edad, dentro de una cisterna ubicada en una escuela primaria de Tuxtla.

La mujer laboraba como intendente de la primaria “David Gómez”, ubicada en la 12 Poniente Norte número 540 de la colonia El Magueyito. Las autoridades informaron que la fémina había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles 7 de diciembre.

Desde el pasado martes 29 se habría presentado a laboral en su horario, sin embargo, en el transcurso del día se desvaneció, hecho que llamó la atención de los directivos del centro educativo.

A pesar de que no había rastros de la mujer, los docentes no notificaron a sus familiares, pero su esposo al ver que Paola no volvía del trabajo, fue a levantar una denuncia para que se divulgara una alerta.

Confirma supervisor escolar Rubén Ruiz, hallazgo del cuerpo sin vida de Paola Yazmín Ocampo Alcazar en cisterna de primaria David Gómez de #TuxtlaGutiérrez #Chiapas. Declara que las investigaciones estarán a cargo de las autoridades correspondientes. #Feminicidios #NiUnaMas pic.twitter.com/HAU5MMK1M9 — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) December 8, 2022

El personal de la primaria, en conjunto con su marido, comenzó una búsqueda por los alrededores, de tal forma que datos preliminares de fuentes no oficiales señalaron que el cuerpo de Paola Yazmín habría sido hallado en una cisterna, misma que presuntamente tendría un candado puesto, por tal motivo las autoridades indagarán si se trató de un feminicidio.

Su cuerpo fue rescatado por elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil, posteriormente fue entregado a los peritos de la Fiscalía del Estado, quienes se encargaron del traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para que se le practicara la necropsia de ley. Respecto al caso, la fiscalía abrió una carpeta de investigación.

¿Qué se sabe del caso de Paola Yazmín Ocampo?

Durante los primeros días del mes de diciembre, la mujer asistió al plantel educativo en el que laboró 13 años, donde presuntamente habría mantenido contacto con algunos compañeros de trabajo.

Su hermana la vio por última vez alrededor de las 07:30 horas, momento en el que salió de su hogar para dirigirse al centro educativo, de acuerdo con los informes locales.

Así lucía la alerta de desaparición de la mujer de 37 años (foto: FGJ Chiapas/Twitter)

Paola Ocampo era originaria del municipio de Venustiano Carranza, pero al crecer se trasladó a Tuxtla y vivía en el fraccionamiento de Moctezuma.

Algunas personas que eran cercanas a la mujer mencionaron que gozaba de buena salud, al momento de que se reportará como persona desaparecida, el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de la sección 7, hizo un llamado a todos los trabajadores del plantel, a organizaciones sociales y los habitantes del estado para solicitarles ayuda en la localización de Yazmín.

Respecto al caso, el supervisor escolar Rubén Ruiz le exigió a las autoridades y a los tres niveles de gobierno que empleen todas las capacidades investigativas que tengan a su disposición para poder resolver el caso, reiterando su deseo de que no se convierta en uno más lleno de impunidad derivado de la alta inseguridad vivida en el territorio mexicano.

Cabe recordar que Chiapas es la quinta entidad federativa con más feminicidios registrados durante el 2022, con un total de 38 casos en el corte presentado durante el mes de noviembre y 15 homicidios de mujeres.

