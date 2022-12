En México más de 10 mujeres son asesinadas al día, sólo el 24% de los casos es investigado como feminicidio

Los rostros de las mujeres buscadoras de México que han sido asesinadas este 2022. (Imagen: Jovani Perez)

Aunque más de 10 mujeres son asesinadas diariamente en México, apenas el 24% de los casos son investigados como feminicidios. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros diez meses de 2022 se ha registrado 3 mil 155 asesinatos de mujeres, sin embargo, en su gran mayoría han sido abordados como homicidios dolosos en las indagaciones.

Del combate al huachicol al demérito de la denuncia contra AMLO, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este viernes desde el puerto de Veracruz, Veracruz VER NOTA

Es así que únicamente 777 casos han sido tipificados como feminicidios (o presunto feminicidio a falta de la resolución de cada caso) durante el periodo enero-octubre del año en curso. Mientras que 2 mil 378 fueron abordados como homicidios dolosos. Aunque en un principio el crimen sea investigado bajo el protocolo de feminicidio, este no determina que el delito sea perseguido posteriormente como tal.

Los lineamientos para el registro y clasificación de los presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos indican que las autoridades deberán contabilizar un caso como feminicidio cuanto este cumpla con la máxima de “la privación de la vida a una mujer, por razones de género”. Esta idea procede a su vez, cuando se cumpla con alguna de las siguiente nueve circunstancias.

Los feminicidios son una constante en el país, por eso los representantes de los estados buscan vías para combatir la violencia contra las mujeres. (Foto: Cuartoscuro)

I. Exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad de la que se haya valido;

Rosa Isela, Martha Aurora y Ana Lilia: suman tres feminicidios en México de mujeres embarazadas en menos de una semana Colectivos feministas se han unido a la exigencia de justicia para mitigar la violencia de género que continúa siendo una de las principales problemáticas que aqueja a la sociedad mexicana VER NOTA

II. Exista, o haya existido, entre el agresor y la víctima una relación sentimental, laboral, escolar o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad y exista antecedente documentado de violencia;

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

De la defensa a Claudia Sheinbaum a la crisis de inseguridad en Zacatecas, el resumen de la mañanera de AMLO Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este miércoles desde el estado de Campeche VER NOTA

IV. A la víctima se le hayan infringido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a la privación de la vida, o presente marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver, necrofilia, o éste sea mutilado;

V. Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del agresor en contra de la víctima, o misoginia;

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; VII. La víctima haya sido incomunicada previo a la privación de la vida;

VIII. La víctima se encuentre en estado de gravidez y ese haya sido el motivo del hecho; y,

IX. Todas aquellas circunstancias que no hayan sido descritas pero que sean consideradas en las legislaciones penales federales y estatales.

La cantidad de femincidios en México aumentó en dos años (Crédito: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

AMLO y entidades feminicidas

Hace apenas unas semanas, López Obrador fue cuestionado por una reportera ante el aumento del delito de feminicidio a nivel nacional respecto a otros periodos presidenciales. El mandatario aseguró que los datos se interpretan así debido a que antes este tipo de crimen no era tipificado como tal y sostuvo que su gobierno ha puesto puntual atención a esta situación.

“(La estrategia es) seguir todos los días puntualmente, no dejar de hacer las reuniones de seguridad para prevenir las necesidades de seguridad de todos los mexicanos y en especial de todas la mujeres. No lo reconozco (aumento de casos), porque antes no se clasificaba el delito de feminicidio.

“Estamos con las mujeres, nada más que nuestros adversarios que son muy hipócritas quieren usar la bandera del feminismo para atacarnos, pero millones de mujeres de México saben que nosotros actuamos de buena fe. Estamos haciendo todo por las mujeres y hombres”, dijo AMLO en una sus habituales conferencias matutinas.

Delito de feminicidio en México (hasta septiembre de 2022). Foto: Gobierno de México

Las cifras del Secretariado Ejecutivo señalan al Estado de México como la entidad de más incidencia delictiva en cuanto a feminicidios con 120 (enero-octubre de 2022). A este le siguen: Nuevo León con 81, Veracruz con 60, Ciudad de México con 56, Chiapas y Oaxaca con 38 cada una.

En el otro extremo de la estadística se encuentra Nayarit como la de menor casos reportados con 2. Después Yucatán y Tlaxcala con 3, cada uno, Baja California Sur con 5, San Luis Potosí con 6 y Aguascalientes con 9.

SEGUIR LEYENDO: