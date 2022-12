Ricardo Monreal “calentó” el debate de corcholatas: “En 2017 yo gané la encuesta”

Monreal aseguró que el ganó la encuesta en 2017 (Especial/Laura Lovera)

El senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que él resultó ganador en la encuesta que definió la candidatura de su partido en 2017 para contender por la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, no ganó la decisión de “quien tomaba las decisiones”.

Durante una conversación con medios de comunicación en Guadalajara, Jalisco, consideró que él resultó vencedor sobre los contendientes en el proceso interno de Regeneración Nacional (Morena) para renovar el gobierno de la capital. No obstante, en aquel entonces fue nombrada Claudia Sheinbaum, la actual mandataria de la CDMX.

“En el 2017 aspiré a ser Jefe de Gobierno. Yo creo que gané la encuesta pero no gané la decisión de quien toma las decisiones”, declaró el ahora Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

Dicha aseveración tuvo lugar al ser cuestionado sobre sus opciones en caso de no alcanzar la candidatura de Morena para competir por la presidencia de México en 2024; no obstante, afirmó que el ser jefe de Gobierno no es su “Plan B”.

“He luchado limpiamente estos años, pero no está en mi escenario B el Gobierno de la Ciudad. Estoy luchando por ser candidato a la presidencia de la República”

El líder morenista en el Senado señaló que, pese a que lleva muchos años viviendo en la capital del país y se considera chilango, no es un plan secundario el aspirar por la jefatura en los próximos comicios electorales.

“Hubiera sido un honor, yo conozco la Ciudad de México, de hecho me siento muy comprometido con los ciudadanos de la CDMX porque me han tratado muy bien, yo vivo ahí y soy parte de la cultura chilanga, me siento chilango”, recalcó.

Monreal y Sheinbaum participaron en el proceso interno de Morena para definir la candidatura a la CDMX en los procesos electorales 2018 (Twitter/@RicardoMonrealA)

Y es que, en medio de la carrera por alcanzar la candidatura morenista, el ex gobernador de Zacatecas señaló que no piensa recibir cargos de compensación, pues no está en busca de un “acomodo personal”.

Sin embargo, también aseguró que en este momento no se puede definir si estará o no en la boleta (presidencial o por la Ciudad de México), por lo que no está del todo descartado.

Con respecto a la actual competencia dentro del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el senador catalogó como “un error” el haber adelantado la sucesión. “Es para mí error haber anticipado con tanto tiempo la sucesión presidencial”, expresó Monreal, empero, no responsabilizó a AMLO de ello.

Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Adán Augusto buscan ser los elegidos para competir por la Presidencia de la República en 2024 (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

“Yo aspiro a suceder al presidente de la República con toda seriedad. En su momento deseo que me entregue la estafeta, la banda presidencial. Una vez que llegue la convocatoria, yo lo único que he pedido es piso parejo, reglas claras y que no se viole la Constitución y la ley”, afirmó el jurista.

Con respecto a su posible salida del partido guinda hacia otra fuerza política, aseveró que sólo tiene un “Plan A”, pues los partidos de oposición están en sus procesos, a quienes les deseo no tener divisiones internas (como en el caso de su instituto político).

“Yo no voy a involucrarme en sus procesos internos y ellos tienen aspirantes muy notables en cada uno de los partidos, así que no tengo asidero y no tengo alguna oferta política ni invitación, ni nada”, adelantó.

El senador aún no decide si se queda en Morena o se va a otro partido (Twitter/@RicardoMonrealA)

Por su parte, con respecto al paquete de reformas a las leyes secundarias en materia electoral, el presidente de la Jucopo explicó que serán analizadas con tiempo y se turnaron a comisiones.

Y es que, frente a la prisa del mandatario federal por la aprobación de las reformas, expresó que el presidente de la República tiene una opinión, pero él tiene una responsabilidad legislativa.

