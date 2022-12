Montserrat Oliver regaló sus prendas de lujo para abandonar el materialismo: “No tienen ni casa y viven de las apariencias”

A sus 56 años, la modelo ha reflexionado sobre el valor de las cosas "realmente importantes" (Foto: Archivo)

En plena época decembrina, el momento del año que se presta para la reflexión e introspección, las conductoras de Montse & Joe debatieron en una de sus más recientes emisiones sobre los gastos excesivos e innecesarios que algunas personas suelen efectuar en esta temporada.

Paola Rojas se despidió de Odalys Ramírez en el matutino de Televisa La presentadora de televisión agradeció al equipo de trabajo y a los televidentes tras 12 años frente a noticieros VER NOTA

Entonces, Montserrat Oliver destapó que, motivada por abandonar su lado más materialista, tomó consciencia de la situación y decidió regalar todas sus pertenencias de costosas marcas. La conductora de Unicable se mostró a favor de procurar hacer gastos con conciencia y desechó la idea de adquirir artículos lujosos sólo por intentar conseguir un status.

La presentadora de 56 años contó que de un tiempo a la fecha le ha dejado de dar valor a los bienes materiales. “Es la mugre competencia que tenemos y rivalidad entre nosotras, solitas que nos inventamos porque ni al caso... A mí no me pasa eso”, comenzó a decir la presentadora.

La presentadora explicó que se deshizo de sus prendas al regalárselas a su hermana (Foto: Montserrat Oliver /Youtube)

Más adelante en la conversación donde también se encontraban Yolanda Andrade y Angie Taddei, integrante de JNS, Montserrat contó por qué optó por decirle adiós a los objetos costosos que poseía.

Natanael Cano fue hospitalizado tras sufrir un accidente en motocicleta El cantante reconoció que no tenía la condición para estar en una pista de motocross, donde sufrió el percance VER NOTA

“A mí me pasó algo en mi vida, que yo tenía muchas cosas de marca y de repente me cayó el 20 y dije: ‘¿sabes qué?’ Yo no soy esto y regalé todas mis cosas”, expresó la estrella.

Entre risas, la también modelo mencionó que se “sintió rico” poder deshacerse de tantos objetos con los que ya no se sentía identificada, y reveló que “la ganona” fue su hermana, quien recibió todo de lo que ella se desprendió.

Ivonne Montero se habría quemado las corneas: “Ya no tenía visión” La actriz reveló que por unos días casi no pudo ver debido a la gravedad de las lesiones en ambos ojos. Actualmente tiene que guardar reposo y seguir un riguroso tratamiento VER NOTA

Además, Oliver mencionó que gracias a dejar de lado sus anteriores hábitos al hacer shopping, es que pudo comprarse su anhelado rancho, donde habita en Estados Unidos.

“Dije: ‘Esta no soy yo’, qué padre que lo tuve, pero prefiero tener mi ranchito, o sea, gastas tanto en ropa, bolsas, en cosas tan banales que ahí están y te vuelves un hoarder de ropa porque al rato pasa de moda”, añadió la famosa.

Sin embargo, durante la conversación, Montserrat añadió que está de acuerdo a que en ocasiones especiales las personas adquieran una prenda o accesorio de cierto costo, pero demeritó gastar todo un sueldo en ello.

“Cómprate una buena bolsa, una chamarra, unos zapatitos, pero ¿gastar tanto en ropa y no tener luego nada? Hay gente que no es dueño de algo, no tienes ni casa ni departamento ni nada, pero gastas en apariencias”.

Por otro lado, la conductora se encuentra celebrando este mes de diciembre su segundo aniversario de matrimonio con Yaya Kosikova, eslovena 20 años menor que ella, con quien vive rodeada de la naturaleza en el rancho en Texas que adquirió Oliver.

Sobre el momento de su vida den que se encuentra, la modelo contó a TVyNovelas: “La llevamos con gritos, sombrerazos, y por supuesto también con alegrías, pero así es en todas las relaciones. No todos los días es caminar sobre pétalos de rosas; hay días que son malos y otros que son buenos. Hay momentos en que quieres gritar a los cuatro vientos la felicidad, y otros en que sólo quieres mandar todo a la fregada, así es la vida”.

Pese a su felicidad como pareja, Oliver no contempla la maternidad ni tampoco la posibilidad de adoptar un bebé junto a su esposa. “Adoptar un niño no es una opción para nosotras; yo ya adopté perros, gatos y caballos. Además tengo muchos sobrinos que Dios me dio, y eso me hace feliz... Yo quería cuatro niños, pero ya no. Estoy contenta y feliz así como vivo, creo que ya es un poco tarde. Bueno, para Yaya no, para mí.”, añadió la presentadora de Reto 4 elementos.

SEGUIR LEYENDO: