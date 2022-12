Juan Vidal le respondió a Niurka tras tacharlo de narcisista: “Es como traicionar”

Niurka Marcos confesó por qué se quedó con ganas de golpear a Juan Vidal (Fotos: Instagram/@juanvidalgil/@niurka.oficial)

Aunque Niurka y Juan Vidal parecían tener un romance de telenovela, recientemente la cubana dio a conocer que su noviazgo con el dominicano había llegado a su fin. Ante esto, la vedette dio en varias ocasiones su versión de los hechos y se mostró decepcionada de la calidad de persona de su ahora ex pareja.

Pepe Garza recordó cuando Jenni Rivera le confesó que recibió amenazas de muerte A más de tres años de que se publicó la entrevista a la “Diva de la Banda”, ésta sigue dando de qué hablar por cómo la relacionaron con su trágica muerte VER NOTA

Fue así que, durante un programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, el exparticipante de La Casa de los Famosos 2 habló sobre las declaraciones que Niurka ha hecho sobre él, específicamente cuando lo tachó de narcisista.

‘Esa es su opinión, yo se la respeto, pero lo que ella diga de mí, no lo hace cierto, yo sé muy bien quien soy, nada de lo que digan me va afectar, pero los ataques eso si afectan porque tú dices por qué'’, comenzó a decir.

Kabah reaccionó a las burlas por su rechazo a Qatar 2022: “Que no nos crean nos tiene sin cuidado” La banda integrada por Apio, Federica, René, Daniela y Sergio contestó a quienes se mofaron de ellos tras decidir no viajar al emirato árabe por respetar la ideología de la banda pop VER NOTA

De igual manera, Vidal se mostró afectado por estos comentarios que han circulado en medios de comunicación sobre su persona y mencionó que su ruptura con Marcos es un tema sensible para él.

‘’Me enteré por personas. He tratado de no ver los comentarios, porque no quiero contaminarme, duele es complicado a mí si me afecta lo que está diciendo, porque la conozco, sé como es cuando se molesta, es un impulso de su forma de ser”, añadió.

(Foto Instagram: @niurka.oficial)

Además, Juan Vidal ahondó en que se sentía consternado por la actitud pública que tomó la cubana después de su separación y aseguró que no veía posible el que pudieran retomar en un futuro una relación.

Sandra Echeverría toma terapia y pasará Navidad lejos de Leonardo de Lozanne: “Me emociona mucho” En medio de su separación con el cantante y conductor, Sandra se encuentra viviendo “momentos complicados”, pero con ánimos de salir adelante por el bien de su hijo Andrés VER NOTA

“Se siente feo, es como traicionar algo que tú y yo hablamos íbamos estar bien, es un odio tan drástico, no hay manera de conciliar’', externó.

A pesar de las malas condiciones en las que terminó todo, el dominicano insistió en que no le guardaba ningún sentimiento negativo a la Mujer escándalo y aprovechó para enviarle un breve mensaje.

“De todo lo que ha dicho de mí, de todo corazón yo la perdono, no te guardo ningún rencor de nada, espero que algún día podamos hablar, sin tanto drama. Barrió el piso conmigo”, sentenció.

A mediados de noviembre pasado, Niurka compartió un polémico video desde su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo de sus fans durante los momentos duros de su separación con Juan Vidal y explicó las razones por las cuales no había dejado de hablarle en su totalidad.

(Archivo)

“Este mensaje es con mucho cariño para todas mis seguidoras que me dicen ‘Mamá Niu, ya ignóralo, demasiada atención. No chicas, con un narcisista no funciona así. Si lo ignoras, es lo que él quiere porque quiere refugiarse detrás de ese silencio”, destacó.

Asimismo, la cubana mencionó que continuaba firme en su decisión de no tener una relación con Vidal y reveló algunos detalles más.

“A un narcisista lo que más le afecta es la exposición, y yo dije: ‘Me vas a odiar hasta la médula’, y es lo que estoy haciendo”, puntualizó.

Niurka remarcó que sí llegó a ver los mensajes que sus fans le enviaban advirtiéndole que no se involucrara sentimentalmente con Vidal, pero externó que ella tenía la esperanza de que con ella fuera diferente.

“Para todas esas personas que para bien o para mal me dijeron: ‘Mamá Niu, pero te avisamos’, está bien y gracias que me previnieron, estuve siempre con eso muy en cuenta. Quise vivir mi propia aventura porque si no me hubiera quedado con muchísimas dudas de cómo pasaría conmigo”, remarcó.

SEGUIR LEYENDO