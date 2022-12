Fox se lanzó contra AMLO ante destitución de Pedro Castillo: “Solo defiendes carroña”

Vicente Fox arremetió en contra de AMLO tras destitución de Pedro Castillo en Perú (Foto: Cuartoscuro)

El ex madatario nacional Vicente Fox arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ante las declaraciones que este hizo tras la destitución de Pedro Castillo en Perú.

Tal como acostumbra, quien estuvo en la presidencia entre 2000 y 2006 utilizó las redes sociales para expresar su opinión. En esta ocasión repudió la postura del jefe del ejecutivo, que si bien puntualizó que no intervendrá, sí lamentó que Castillo fue destituido de su cargo como presidente luego de que intentó disolver al Congreso.

AMLO reaccionó a la destitución de Pedro Castillo, asegurando que el ex presidente fue orillado a tomar decisiones que lo perjudicaron (Presidencia de la República)

El opositor a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) instó al presidente a respetar la decisión de los congresistas peruanos que por voto mayoritario tomaron la decisión de quitar el poder a Castillo este 7 de diciembre. A través de su cuenta de Twitter @VicenteFoxQue expresó:

“AMLO defiende a Pedro Castillo: Fue ‘orillado’ a tomar decisiones que sirvieron para destituirlo. LÓPEZ SOLO DEFIENDES CARROÑA. PON ATENCIÓN LO DESTITUYÓ EL CONGRESO POR ABULTADA MAYORIA”.

Su comentario fue en respuesta al posicionamiento que López Obrador hizo, en el que informó que el Gobierno de México actuará con base en los principios no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, el mandatario nacional acusó que fueron los intereses de una facción política los que determinaron el destino de Castillo.

“(...) condenamos lamentablemente que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra, hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución”, mencionó.

Asimismo hizo un llamado a que se respeten los derechos humanos de todos los peruanos para alcanzar una estabilidad democrática que sea beneficiosa para todo el país.

Kenia López Rabadán comparó a López Obrador con Castillo (Foto: CUARSTOSCURO/Senado PAN)

Sus palabras no fueron bien recibidas por la oposición, pues no solo Fox se expresó en contra. También fue criticado por la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, quien lo acusó de actuar bajo el mismo esquema del ex mandatario de Perú.

A través de una publicación en redes sociales, la legisladora comparó a AMLO con Castillo y con Cristina Kirchner, la vicepresidente de Argentina que el pasado 6 de diciembre fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos debido a defraudación al Estado mediante licitaciones para la construcción de vialidades.

“Cristina Kirchner (de Argentina) a la cárcel y Pedro Castillo (de Perú) destituido y detenido. Así el destino de los populistas que empobrecen a sus pueblos. López Obrador ese será tu futuro. La cárcel y el desprecio”, mencionó en Twitter López Rabadán.

Denise Dresser acusó a AMLO de justificar a Castillo (Cuartoscuro//Baruc Mayen/Infobae México)

Bajo el mismo tenor se expresó la politóloga Denise Dresser, que acusó a López Obrador de contradecir su postura de no intervención al “justificar” las acciones de Castillo, quien ha sido señalado por intentar un auto golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso.

AMLO dice que respetará la política de no intervención pero luego pasa a intervenir, y en defensa de un intento fallido de auto-golpe en Perú, condenado por la comunidad internacional. Una lamentable intervención justificatoria con el argumento de “lo orillaron a ser dictador”, fueron las palabras de la opositora.

Sumado a ello, este 7 de diciembre El Universal reveló que en noviembre del año pasado la oposición al gobierno de Pedro Castillo habría advertido a AMLO que no se entrometiera en asuntos internos.

