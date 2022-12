Lilly Téllez aseguró a AMLO que no lo encubrirá: “Se equivocó conmigo”

Lilly Téllez y AMLO (Fotos: Twitter/Cuartoscuro)

La senadora por Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien admitió que cometió una equivocación al propiciar su entrada a Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Coincidió en que el mandatario nacional se equivocó con ella.

Fue este 7 de diciembre que la legisladora utilizó las redes sociales para arremeter en contra de AMLO. En su publicación aseguró que el error que éste cometió fue pensar que por un beneficio personal lo encubriría ya que, por el contrario, no mostró sumisión y ha sido insistente en que merece ir a prisión.

“Tiene razón López Obrador: se equivocó conmigo. Creyó que por ambición personal encubriría el daño de su gobierno a los ciudadanos. Merece cárcel por pactar con delincuentes y aumentar la muerte, la enfermedad y la pobreza. Yo no soy Juanita de nadie, como su sumisa Claudia”, escribió a través de su cuenta de Twitter @LillyTellez.

Téllez aseguró que AMLO pensó que lo encubriría por ambición (Captura de pantalla)

La militante de Acción Nacional hizo este comentario luego de que López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, rememoró cómo fue la llegada de Téllez a la política con la autodenominada Cuarta Transformación. El presidente indicó que fue él quien propuso a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, integrarla a las filas de Morena.

“Si van a invitar gente de la sociedad civil por qué no invitas a participar, te va a ayudar porque es ciudadana, a Lilly Téllez”, confesó AMLO haber propuesto a Durazo, como medida para “avanzar para transformar”. Fue tras esta confesión que añadió que fue una medida equivocada y que “se comenten errores, mucho”.

Asimismo el mandatario nacional aseguró desconocer el motivo por el que Téllez se volcó en su contra tras dejar Morena para unirse a la oposición. En ese sentido, señaló: “Triunfa la señora y sin hacerle nada, nada, se vuelve mi adversaria más furibunda que es la que dice que si ella llega a ser presidenta me va a meter a la cárcel”.

Y es que en múltiples ocasiones la senadora ha advertido que buscará que AMLO vaya a prisión, la más reciente fue el pasado de 6 de diciembre cuando insinuó que tendrá el mismo destino que Cristina Kirchner, la vicepresidenta de Argentina que fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado.

“Sobre aviso no hay engaño, presidente López Obrador”, fue el breve comentario de la opositora al gobierno en turno.

Las advertencias por parte de la opsición no pasaron inadvertidas para el presidente, quien declaró que sus detractores “ya saben dónde voy a estar” y que son libres para intentar proceder en su contra, pues aseguró tiene la conciencia tranquila.

Téllez advirtió a AMLO que su destino será como el de Cristina Kirchner (Especial)

“Aquí que se preparen también, ahí voy a estar, no me voy a ir, para lo que voy a hacer cuando me jubile que va a ser leer y escribir, también en la cárcel se puede leer y escribir”, dijo.

Cabe mencionar que para López Obrador, la condena en contra de Kirchner es un asunto de revancha política y un acto antidemocrático a cargo del conservadurismo. En el pasado incluso comparó la situación a la suya en 2004 cuando el entonces presidente Vicente Fox solicitó su desafuero, una medida que fue considerada por muchos como un intento para detenerlo rumbo al primero de los procesos electorales en los que participó para llegar a la presidencia.

