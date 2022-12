Sebastián Córdova reveló qué sintió al no ser considerado por el Tri para Qatar 2022

Sebastián Córdova lamentó no haber ido a Qatar 2022 (Instagram/ @cordovar97)

El máximo objetivo de un jugador es llegar a competir en una Copa Mundial, y para Qatar 2022 diferentes futbolistas mexicanos se quedaron con las ganas de tener una primera experiencia con la selección mexicana en el torneo organizado por la FIFA.

Uno de ellos fue Sebastián Córdova, quien no llegó a figurar dentro de la lista de convocados de Gerardo Tata Martino. A pesar de que se convirtió en un elemento destacado durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con el Tri sub-23, no llegó a tener una oportunidad para la Copa Mundial.

Ante tal situación, el mediocampista lamentó el no haber tenido su debut con México en un Mundial pese a que tenía la ilusión de competir. Durante una entrevista con TUDN confesó qué sintió cuando inició el proceso mundialista del Tricolor y quedó fuera de toda posibilidad de ir a Qatar 2022.

Lo primero que destacó fue que emocionalmente sí “le pegó” pues personalmente sí le hubiera gustado ir al torneo y representar al país; sin embargo, aseguró que ya le dio la vuelta a la página, por lo que está enfocado con su equipo Tigres y el inicio de la siguiente temporada de la Liga MX.

Córdova apuntó que prefiere ya no pensar en el tema ya que no hay nada que hacer al respecto.

“Obviamente sí me pega, sí recuerdo y digo ‘qué mala onda, me hubiera gustado estar, para eso trabajo’, pero ni modo. A darle vuelta a la página y no hay que estar pensando en eso, ya no más”, expresó.

El medallista olímpico insistió en que ahora su mente está enfocada en su club y la pretemporada que está por iniciar, por lo que solo se dedicará a seguir esforzándose con su club para tener diferentes proyectos en el futuro.

Sebastián Córdova fue de los jugadores más destacados de la selección sub-24 en Juegos Olímpicos (REUTERS/Matthew Childs)

Insistió que el no haber ido a la Copa Mundial no le impide no pensar en el futuro, pero que hasta ahora estará enfocado en cumplir su papel con los felinos de la UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León).

“Pensar en el presente y en el futuro. El presente es hoy y que toca aquí con Tigres la pretemporada, pues hacerlo todo bien aquí y pensar en el siguiente torneo”, agregó.

En cuanto al estado emocional que vivió luego de no ir a Qatar 2022, se calificó como una persona solitaria, así que no habló del tema con muchas personas, pero que trabajará para fortalecerse y evitar que estas situaciones entorpezcan su rendimiento como jugador profesional.

Sebastián Córdova fue medallista olímpico en Tokio 2020, pero no llegó a Qatar 2022 (Foto: Instagram/@cordovar97)

“Soy muy solitario, pienso, creo que mi mente es fuerte y trato de asimilar las cosas. Sí les platico unas cosas a los demás, pero casi siempre soy yo cerrado y ahora yo solo fortalecer mi mente”, compartió el canterano del club América.

Finalmente confesó que sí espera llegar a la Copa Mundial de 2026, en la cual México será sede mundialista con el Estadio Azteca, BBVA y el Akron. Calculó la edad que tendrá para entonces, así que aseguró que estaría en su mejor nivel deportivo, por lo que no descartó que para 2026 pelee por un lugar con la selección mexicana y así tener su primer mundial en su historial deportivo.

“Ya me veo, creo que tendría como 29 años, pero me veo muy bien, al cien, al tope; en lo más alto de la carrera, así que me veo muy bien ahí”, compartió.

