La controversial postura de Ivonne Montero sobre los pupilentes tras su accidente

Ivonne Montero reaccionó a señalamientos de que su accidente en el ojo fue por vanidad (Fotos: Instagram/@ivonnemonteroof)

Ivonne Montero regresó a sus redes sociales luego de que en días anteriores compartiera una alarmante imagen donde se podía observar que tenía un ojo hinchado y el otro con un parche, estando desde lo que parecía una sala de urgencias de un hospital.

La ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos aseguró estar mejor de salud luego de que se especuló que incluso se habría quemado las corneas, compartiendo nuevas selfies y videos con los que ha confirmado que el accidente ya es cosa del pasado, aunque hacer del dominio público la información también fue causante de que miles de detractores la atacaran y aseguraran que todo había ocurrido por vanidad.

La actriz de manera frecuente, desde hace algunos años, usa pupilentes de diversos colores, por lo que se especuló que ese había sido el motivo real detrás de su enfermedad y no como en una primera instancia había externado.

Con unas gafas de sol, dio una primera declaración en el programa De Primera Mano, donde explicó que está recuperándose de haberse quemado las corneas con gotas para los ojos el pasado lunes 28 de noviembre: “Olvidé poner el líquido de agua salina, donde uno coloca sus lentes y se quedan ahí hasta que se vuelven a usar. Entonces, resulta que en esa ocasión yo no llevé el agua salina, lo olvidé y se me hizo muy fácil ponerlos en gotas para los ojos (...) resulta que me pongo el pupilente y de repente siento un ardor impresionante”.

Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales la han criticado, pues aseguran que el accidente que sufrió, y que casi le cuesta la visión de manera definitiva, fue ocasionado por su vanidad.Ante esto, la también cantante se defendió de manera contundente: “Leí comentarios de que (lo que me pasó fue porque) ‘Claro, por vanidosa, porque no te amas, porque eres insegura’”.

“¡No!, son gustos mi amor”, defendió Montero en declaraciones presentadas en ‘Venga la alegría’ este lunes 5 de diciembre. ”Así como me pongo uñas, me las puedo quitar y sigo siendo yo”, argumentó la actriz de 48 años.

Y por si no había quedado claro, en su cuenta oficial de Instagram agregó su sentir sobre los pupulientes y la polémica que se ha generado por verla nuevamente usando dichos lentes de contacto: “Ahora bien familia, tampoco hay que satanizar a los pupilentes, porque no son dañinos ni malos, lo que es malo es el manejo que uno tiene con ellos más de 25 años y nunca en la vida he tenido un problema de infección”, inició.

“Esto fue un descuido que le puede pasar a cualquiera, así que esta idea de que ‘Hay es que son malo’, pues no es así. Solo es eso, uno es quien hace mal manejo de ellos, entonces hay que ser responsable, hay que cuidarlos y limpiarlos muy bien como indican los proveedores. Nunca me había pasado algo así, es la primera vez y es una experiencia que comparto para que tengamos cuidado”, finalizó.

Las muestras de cariño han comenzado a sobrepasar las críticas tras sus nuevas declaraciones, donde diversas comunidades que son fans de dichos lentes de contacto han confirmado la información de la también cantante, pues 25 años usandolos y el apenas haber tenido su primer accidente, según ellos, habla bien de su manejo.

“Son más de dos décadas, así que pueden estar seguros que lo que ella dice es la verdad”. “Bien dicho Ivonne, el ser humano es el tonto, las cosas no son del ‘diablo’”. “Que alegría verte de nuevo bien y lista para seguir usando lo que te gusta, como dices, con cuidado y responsabilidad”, comentaron.

